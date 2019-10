Das Recherchenetzwerk rbb-24 und die Redaktion der ARD-Sendung Aspekte haben am Donnerstag Erkenntnisse dazu veröffentlicht, dass der Attentäter Anis Amri wohl neben dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz noch weitere Anschlagsorte geplant hatte. Demnach soll Amri sowohl vor dem Wohnhaus von Bundeskanzlerin Angela Merkel, als auch vor dem Berliner Dom Selfies gemacht haben. Merkels Wohnort ist kein Geheimnis, wird allerdings rund um die Uhr von Sicherheitskräften bewacht. Laut Berichten der ARD hat das Bundeskriminalamt in seinen Ermittlungsberichten darauf hingewiesen, dass Amri im Umfeld des Berliner Doms nach einem Anschlagsziel gesucht habe. Das Haus der Kanzlerin wurde in den Berichten allerdings nicht erwähnt.