Nach ihrem Eintritt in die Partei Bündnis 90/Die Grünen im Jahr 2005 stieg Annalena Baerbock schnell auf. Nun möchte die 40-Jährige die erste grüne Kanzlerin in Deutschland werden Baerbock steht für einen schnelleren Kohle-Ausstieg, außerdem möchte sie, dass erneuerbare Energien verstärkt ausgebaut werden. Und um die Armut in Deutschland zu verringern, ist sie für eine Kindergrundsicherung. Sie ist gegen die gesetzliche Schuldenbremse. Baerbock strebt zudem eine "aktive Einwanderungspolitik" an.Geboren wurde sie am 15. Dezember 1980 in Hannover als Tochter eines Ingenieurs und einer Pädagogin. Sie ist verheiratet, hat zwei Töchter und wohnt in Potsdam.Ihr Abitur legte sie 2000 ab. Bis 2004 studierte sie dann Politik an der Universität in Hamburg und schloss mit einem Vordiplom ab. Im Anschluss daran absolviert sie ein Master-Studium in London.Von 2009 bis 2013 war sie Doktorandin in Berlin. Die Promotion hat sie jedoch nicht zum Abschluss gebracht.Von 2009 bis 2014 war sie Parteivorsitzende in Brandenburg. Mitglied im Bundestag ist sie seit 2013. Den Bundesvorsitz der Grünen, gemeinsam mit Robert Habeck, erlangte sie 2018.