Sehen Sie im Video: Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin der Grünen nominiert.









Annalena Baerbock, Co-Parteivorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen: "Ich möchte heute hier mit meiner Kandidatur ein Angebot machen für die gesamte Gesellschaft. Als Einladung, unser vielfältiges, starkes, reiches Land in eine gute Zukunft zu führen. [...] Wir müssen sie machen für ein gerechtes Land, in dem Kitas und Schulen wirklich die schönsten Orte sind. Ein Land, in dem Pflegekräfte wirklich Zeit und Ressourcen haben, sich um die Menschen zu kümmern. Ein Land, in dem der Staat digital funktioniert und seinen Bürgerinnen und Bürgern dient. Ein diverses und weltoffenes Land, Werte basiert und eine wehrhafte Demokratie. Ein Deutschland im Herzen Europas. [...] Was alles nicht geht, das haben wir jetzt in den letzten Jahren genug gehört. Aber es zählt jetzt, was alles geht, was alles möglich ist. Und all das verlangt Veränderung. Und diese Veränderung ist aber nur möglich, wenn wir auch eine andere politische Kultur pflegen, in der man sich wertschätzt, kritische Stimmen ernst nimmt und nicht gegeneinander arbeitet, sondern miteinander. Eine grüne Kanzlerin-Kandidatur steht für ein neues Verständnis von politischer Führung. Entschieden und transparent, lernfähig und selbstkritisch. [...] Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses Land einen Neuanfang braucht, um gut durch dieses neue herausforderte Jahrzehnt zu kommen. Mit diesem auf Sicht fahren. 'Das haben wir aber schon immer so gemacht. Und wenn es dann doch sein muss, dann drehen wir halt noch so ein, Stellschräubchen weiter. Da kommen wir nicht weiter.' Ich möchte anbieten eine Politik, die vorausschaut. Die was Neues wagt. Die den Menschen zuhört und ihnen aber auch wirklich etwas zutraut. [...] Jetzt ist es an der Zeit, dass Politik über sich hinauswächst, dass wir Zukunft gestalten. Das ist mein Angebot. Das ist unser Angebot. Dafür treten wir an!"

