Zwischenfall auf einer Wahlveranstaltung der Grünen in Nordrhein-Westfalen: Kurz nachdem Außenministerin Annalena Baerbock die Bühne betritt, wird sie von einer Eierwerferin attackiert.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist bei einem Wahlkampfauftritt für die Grünen in Nordrhein-Westfalen mit einem rohen Ei beworfen worden. Bei der Veranstaltung am Sonntagnachmittag in Wuppertal habe das Ei sein Ziel verfehlt, teilte ein Polizeisprecher am Montagmorgen mit. Die Personalien der Eierwerferin seien aufgenommen worden und sie habe eine Strafanzeige erhalten.

Annalena Baerbock kritisiert Angreiferin

Sicherheitsbeamte stürmten nach dem Eierwurf auf die Bühne und schirmten die Baerbock mit Schutzschilden ab, wie der Westdeutsche Rundfunk berichtet. Baerbock habe ihren Personenschutz jedoch angewiesen, beiseite zu treten und ihren Auftritt fortgesetzt. Die Ministerin betonte demnach, sich nicht einschüchtern lassen zu wollen. Der Eierwerferin und ihren Sympathisanten hielt sie vor, ein fatales Vorbild abzugeben. Andersdenkende mit Eiern oder Steinen zu bewerfen, sei ein zweifelhafter Weg, das Recht auf Meinungsfreiheit auszuüben.

Scheinbar unbeeindruckt von dem Zwischenfall mischte sich Baerbock dem Sender zufolge im Anschluss an ihre Rede unter die Zuschauerinnen und Zuschauer und ließ diese mit ihren Handys Selfies machen.

Die Bundesregierung steht in Kreisen von Friedensaktivistinnen und Friedensaktivisten und auch in anderen Teilen der Bevölkerung in der Kritik, weil sie im Ukraine-Krieg die Lieferung schwerer Waffen aus Deutschland an Kiew befürwortet. Die Grünen waren jahrzehntelang gegen Waffenlieferungen. Russlands völkerrechtswidriger Angriffskrieg gegen die Ukraine hat aber bei führenden Vertretern der Partei zu einem Umdenken geführt.

Bereits Ende April hatten Demonstranten aus dem sogenannten "Querdenker"-Milieu zwei Wahlkampf-Auftritte von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Bielefeld in Nordrhein-Westfalen mit einem Pfeifkonzert gestört.

In Nordrhein-Westfalen wird am kommenden Sonntag, dem 15. Mai, ein neuer Landtag gewählt.

Quellen: WDR, DPA