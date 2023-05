Erst Habeck. Jetzt Baerbock. Und dazwischen die WM – eine deutsch-katarische Geschichte in drei Bildern

Außenministerin in Katar

von Jan Rosenkranz Auf der Reise von Außenministerin Annalena Baerbock scheinen die Probleme zwischen Deutschland und Katar vergangen. Dabei war da doch was...

Eines vorweg: Die Formulierung "keine besonderen Vorkommnisse" mag ein wenig langweilig erscheinen. Aber das täuscht. In diesem Fall darf man das ausnahmsweise positiv hervorheben. Denn in der jüngeren Geschichte hat es zwischen Katar und Deutschland ein wenig zu viel Aufregung gegeben.

Diese jüngere Geschichte lässt sich anhand von drei Fotos erzählen: Auf dem ersten ist zu sehen, was als "Habecks Bückling" in die Analen Einzug hielt. Das zweite zeigt ein Mannschaftsfoto der DFB-Elf, alle Spieler mit Hand-vorm-Mund-Geste. Oder wahlweise Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) auf der Tribüne – neben dem Fifa-Boss, mit verbotener "One love"-Binde um den Oberarm.