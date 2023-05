von Jan Rosenkranz Die deutsche Außenministerin tourt für drei Tage durch die Golfregion. Annalena Baerbock muss sich dort mit vielen kritischen Fragen befassen, aber sie hat dennoch das Gefühl: Da geht was – sogar in puncto Frauenrechte.

Saudi-Arabien ist am Ende nicht so anders als Deutschland, findet Annalena Baerbock. Das ist eine doch eher überraschende Erkenntnis nach dem ersten Tag ihrer Reise in die Golfregion. Die Außenministerin ist derzeit zu Besuch bei … ja, bei wem eigentlich? Wenn es nach Annalena Baerbock geht, dann bei künftig immer wichtiger werdenden Partnern. Sie will "belastbare Kanäle" auf- und ausbauen und ist zu diesem Zweck zu einer dreitätigen Reise nach Saudi-Arabien und Katar aufgebrochen, in eine Region also, "in der sich Spannungen jederzeit zu entladen drohen und viele überzeugt sind, Konflikte mit militärischen Mitteln lösen zu können", wie Baerbock sagt.