STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Annalena Baerbock (Grüne) am Freitag in Berlin: "Wenn jetzt etwa durch massive Lieferausfälle, und es wird heftig werden, weil die Ukraine eben nicht mehr Getreide und vieles andere an Länder wie in Afrika liefern kann und Menschen, das wird die Realität sein vom Hungertod noch stärker bedroht sind, dann steigt eben auch die Gefahr für neue Konflikte, aber eben auch für falsche Narrative." // "Wenn wir uns da anschauen, in welche Länder China komplett in die Stromversorgung investiert hat, dann sehen wir auch, dass sich dort die Frage von Souveränität, territorialer Integrität und auch die Fragen des Völkerrechts ganz eindringlich stellen. Und deswegen werden wir in den nächsten Monaten eben nicht nur eine neue Sicherheitsstrategie erarbeiten, sondern auch eine neue China-Strategie." // "Ich möchte daher erneut Desmond Tutu zitieren: "If you are neutral in a situation of justice, you have chosen the side of the oppressor." Das gilt für unseren Umgang mit Russland. Das gilt aber auch für unseren Umgang mit anderen autokratischen, diktatorischen Regimen."

