Anne Spiegel gesteht Fehler in der Flut und bittet um Entschuldigung – mit einem erschütternden Auftritt. Der Fall offenbart nicht nur eine politisch-menschliche Tragödie. Sondern er zeigt auch: Männer und Frauen müssen sich endlich vom Diktat lösen, dass Familie und Beruf immer und überall vereinbar sein sollen.

Eine Frau tritt vor uns. Abgekämpft sieht sie aus und müde, unendlich müde. Ihre Stimme stockt. Ihr ganzes Leben legt sie uns zu Füßen. Sie erzählt von ihrem Mann, der einen Schlaganfall hatte. Von ihren vier Kindern, die unter den Corona-Beschränkungen gelitten haben. Und davon, dass ihre Familie diesen einen Urlaub im vergangenen Sommer, diese paar Wochen in Frankreich, kurz nach dem Jahrhunderthochwasser, so sehr brauchte, um wieder zu sich zu kommen. Sie bittet um Entschuldigung. Sie kämpft mit den Tränen.



Man muss schon ein sehr hartes Herz haben, um nicht Mitgefühl zu empfinden für Anne Spiegel. Viele, die ihren Auftritt vor den Fernsehkameras am späten Sonntagabend gesehen haben, dürften unwillkürlich das Bedürfnis verspürt haben, sie einfach nur in den Arm zu nehmen: Anne, alles wird wieder gut. Ruh‘ Dich erst mal aus. Das kriegen wir schon wieder hin.

Ringen um Erklärungen

Der Auftritt der grünen Familienministerin ist ein erschütterndes Dokument. Diese gut sieben Minuten werden lange nachwirken, denn darin ist so vieles aufgehoben: menschliche Tragödie, professionelle Überforderung, aber auch: Die Gnadenlosigkeit eines politisch-medialen Betriebes, der Menschen in ihrer Fehlbarkeit nicht mehr als Menschen erkennt und nur noch als geschundene Kreatur zurücklässt, die sich dann vor Scheinwerfern in ihrer Verwundbarkeit und Zerbrechlichkeit zeigen, zeigen müssen. Deutschlands Familienministerin wirkte wie ein angeschossenes Tier.

Anne Spiegel hat sich verloren. Obwohl ihr Mann im März 2019 einen Schlaganfall erlitt, wollte sie mehr, immer mehr. Zusätzlich zum Amt der Familienministerin noch das der Umweltministerin von Rheinland-Pfalz und obendrauf noch die Spitzenkandidatur der Grünen bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Dann schließlich, nächster Schritt auf der Karriereleiter: "Bundesministerin für Familie, Frauen, Senioren und Jugend". Doch schon in der Jahrhundert-Flut an der Ahr brach dieses Multitasking-Konstrukt in sich zusammen. Die Grünen-Politikerin konnte, das wird jetzt offenbar, weder ihrer staatspolitischen Verantwortung gerecht werden noch ihrer Familie zu Hause.

Sie war im Hochwasser nicht präsent, sie war zum Teil nicht erreichbar, sie verschickte SMS, die heute den fatalen Eindruck erwecken, dass ihr das eigene Image und geschlechtergerechte Sprache mindestens so wichtig waren wie die Menschen, die im Hochwasser alles verloren hatten: "Bitte noch gendern, ansonsten Freigabe".

Dass sie mit der Wahrheit nur portionsweise rausrückte und nun allen Ernstes behauptet, ihr sei nicht mehr präsent gewesen, dass sie mitten in der Hochwasser-Krise an mehreren Kabinettssitzungen anders als ursprünglich behauptet, gar nicht teilgenommen habe, auch nicht digital vom Urlaubsort aus – das macht die Sache leider nicht glaubwürdiger und damit auch nicht besser.

Scheitern am gesellschaftlichen Ideal

Es ist eine Tragödie. Deutschlands Familienministerin ist ausgerechnet an der Front gescheitert, die ihr als progressive Grünen-Politikerin so am Herzen liegt: der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist kein Frauen-Thema. Das ist ein Familien-Thema. Auch viele Männer wollen nicht mehr so leben wie noch ihre Väter, die sich auf Geld und Karriere reduzierten (oder reduzieren ließen) und das viel größere Glück, mit Kindern wirklich ein Leben zu leben und ihnen nicht abends nur noch einen schnellen Gute-Nacht-Kuss auf die Stirn zu drücken, an sich vorbeiziehen ließen.

Aber die "Vereinbarkeit" ist längst zum gesellschaftlichen Leitbild geworden, zum ideologischen Fetisch, der anzubeten ist. Immer muss alles mit allem vereinbar sein, und am besten alles zugleich: ein interessanter, herausfordernder Job, glückliche "wohlgeratene" Kinder, ein attraktiver Partner oder eine attraktive Partnerin, tolle Reisen, ein schickes Zuhause.



Gerade in den tonangebenden Milieus Republik gilt das als Leitbild und wer sich diesem rasenden Vereinbarkeits-Diktat nicht unterordnen will, wird gerne als weniger vital und leistungsfähig oder, schlimmer noch als etwas verzopft-rückständiger Konservativer hingestellt, der sich einem "modernen Familienbild" verweigert.





Gerne sprechen "moderne" Familienpolitiker von der "Rush Hour des Lebens", wobei das Beispiel Anne Spiegel nun zeigt: Da ist unter Umständen ziemlich viel Rush – und wenig Hour.

Emanzipation vom Vereinbarkeits-Diktat

Wahre Freiheit und wahre Emanzipation beginnen vielleicht erst dort, wo Männer und Frauen sich von der Vereinbarkeits-Ideologie lösen und sich das zurückkämpfen, was sie am meisten brauchen, wenn sie sich auf das Abenteuer Familie einlassen wollen: Zeit.



Nicht Geld und auch nicht Kita-Plätze, so wichtig beides im Einzelfall auch sein mag, sind die wichtigste Ressource für Familien, sondern: Zeit. Das Glück, eine Familie zu sein, lässt sich nicht herbeifinanzieren und auch nicht herbeiorganisieren (auch wenn gute Organisation natürlich vieles erleichtert). Familie ist kein "Business Case", im Kern wird sie nicht durch Management zusammengehalten, sondern durch: Liebe. Dazu gehört auch, das erfährt Anne Spiegel gerade auf brutale Weise: Die Fähigkeit, loszulassen und auf anderes zu verzichten. Manchmal kann man alles mit allem vereinbaren. Aber oft genug eben auch nicht. Dann kann man das eine nur tun, wenn man das andere lässt. Das gilt für Männer genauso wie für Frauen.



Das ist die bittere Ironie an der Causa Spiegel: Ausgerechnet die eigene politisch-private Tragödie der deutschen Familienministerin taugt als Lehrstück dafür, was Familien aushalten können und was nicht. Und, dass Eltern, die alles gewinnen wollen, am Ende vielleicht alles verlieren.