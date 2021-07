Überwachung von Satelliten oder Beobachtung von Weltraumschrott – das sind nur einige Aufgaben eines neuen Weltraumkommandos, das die Bundesverteidigungsministerin jetzt vorstellte.

Die Bundeswehr baut ihre Fähigkeiten zur Aufklärung und Gefahrenabwehr im Weltraum aus. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat am Dienstag ein Weltraumkommando der Bundeswehr in Dienst gestellt. Dies sei ein "militärhistorischer Schritt in die Zukunft der Bundeswehr", sagte sie. Es soll den Schutz und die Überwachung von Satelliten übernehmen, gefährlichen Weltraumschrott beobachten und als Teil der militärischen Aufklärung Aktivitäten anderer Staaten analysieren.

Zunächst 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Das Kommando arbeitet am Standort des Zentrums Luftoperationen (ZLO) im nordrhein-westfälischen Uedem, das die Ministerin am Dienstag mit Journalisten besuchte.

Das neue Kommando bündelt verschiedene Bereiche, die bislang bei der Bundeswehr mit Weltraumfragen befasst waren. Es startet mit zunächst 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Zahl der Dienststellen soll später auf bis zu 250 anwachsen. Dabei ist auch eine internationale Zusammenarbeit im Rahmen der Nato anvisiert.

Der Begriff Weltraumkommando "weckt beim Laien vielleicht ein paar abenteuerliche Assoziationen", sagte Kramp-Karrenbauer. "Ein bisschen Science-Fiction schwingt mit, ein bisschen Kino – wer denkt nicht an Jules Verne, an Raumschiff Orion, Raumschiff Enterprise oder Krieg der Sterne", sagte sie. "Die Realität ist längst nicht so reißerisch, aber sie ist höchst faszinierend."

Annegret Kramp-Karrenbauer betont defensiven Charakter

Kramp-Karrenbauer betonte den defensiven Charakter des deutschen Engagements – verwies aber auch darauf, dass andere Länder längst nachgewiesen hätten, "auch offensiv im Weltraum operieren zu können". Der Weltraum sei ein "öffentliches Gut, der allen offen stehen muss und für den deshalb Regeln gebraucht werden". Er sei "nicht mehr die exklusive Domäne der Raumfahrtnationen".

Deutschland sei in vielerlei Hinsicht von der Nutzung des Weltraums abhängig. "Viele Kommunikationsanwendungen, digitaler Zahlungsverkehr als auch Positionsbestimmung und Navigation für den privaten und gewerblichen Gebrauch wären ohne eine Nutzung des Weltraums undenkbar", hatte die Bundeswehr im vergangenen Jahr erklärt. Die Weltraumsysteme zählen zur kritischen Infrastruktur, die der Staat besonders schützen will.