Einen Tag nach der Bluttat von Halle hat der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Rechtsterroristen Stephan B. erlassen. Das bestätigte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft am Donnerstagabend in Karlsruhe dem stern. Der Richter habe Untersuchungshaft angeordnet. Zuerst hatten ARD und "Der Spiegel" berichtet.

Bundesanwaltschaft hatte den Haftbefehl gegen Stephan B. wegen Mordes beantragt

Die Bundesanwaltschaft hatte den Haftbefehl gegen B. wegen Mordes beantragt. Der Attentäter hatte am Mittwoch nahe der Synagoge in Halle an der Saale einen Mann und eine Frau erschossen. Zudem versuchte er offenbar, in das wegen des höchsten jüdischen Feiertags Jom Kippur vollbesetzte Gotteshaus einzudringen. Der Angreifer filmte seine Tat und übertrug sie live im Internet. Er wurde später auf der Flucht festgenommen.

Generalbundesanwalt Peter Frank hat die Taten als Terror eingestuft. Nach seiner Überzeugung wollte der Täter in der Synagoge ein Massaker anzurichten. Im Auto von Stephan B. wurden insgesamt vier Kilo Sprengstoff in zahlreichen Sprengvorrichtungen sichergestellt. Auf der Flucht verletzte er mehrere Menschen, ein Ehepaar wird mit Schussverletzungen im Krankenhaus behandelt.