Nach den Anschlägen von Hanau haben muslimische Würdenträger im Rahmen der Freitagsgebete mehr Sicherheit für Muslime gefordert. Das sagte unter anderem der Imam der Kölner DITIB-Moschee. Und auch die Besucher der Kölner Moschee reagierten am Freitag auf die dramatischen Ereignisse in Hanau, die sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignet hatten: O-TON MOSCHEE-BESUCHER SUAT AKDAS "Es ist jetzt traurig, was da passiert ist, meine Gedanken sind jetzt bei den Angehörigen. Aber jetzt Angst um mein Leben, da denke ich mal, da ist der Staat gut genug, um uns zu beschützen. Da mache ich mir keine Sorgen." O-TON MOSCHEE-BESUCHER RESUL ÖZDEMIR "Ärgern, klar, aber dennoch bodenständig bleiben. Aber es wird schon schlimmer, es wird schlimmer, das kann ich halt bestätigen." In Berlin kommentierte der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek die schlimmen Geschehnisse. Er sieht dabei klare Verbindungen zu vergangenen Anschlägen: "Der Attentäter in Halle hat sich berufen auf den Attentäter in Neuseeland. Der Terrorist in Neuseeland hat sich darauf berufen und hat auf die Pamphlete von Breivik in Norwegen zurückgegriffen. In Amerika sind Synagogen in Pittsburgh und anderswo angegriffen worden, ebenso mit der Projektion dieser Terroristen. Das heißt, was soll diese Einzeltäter-These? Es sind keine Einzeltäter. Es ist eine große Gruppe, die sich auf diese kruden völkischen, ideologischen Neonazi-Theorien und Ideologien zurückgreifen. Und das hat der Attentäter in Halle, und das hatte der Attentäter in Hanau ebenso gemacht." Im hessischen Hanau hatte es bei einer Gewalttat elf Tote gegeben. Bei Angriffen auf zwei Shisha-Bars wurden nach Polizeiangaben am Mittwochabend neun Menschen erschossen. Später sei der mutmaßliche Täter tot in seiner Wohnung in Hanau aufgefunden worden. Auch eine zweite Leiche wurde dort entdeckt. Dabei handelt es sich um die Mutter des mutmaßlichen Täters. Der Generalbundesanwalt übernahm die Ermittlungen und sprach von einer zutiefst rassistischen Gesinnung des Mannes.