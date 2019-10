Nach dem mutmaßlich antisemitischen Angriff in Halle an der Saale hat Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwochabend an einer Mahnwache in Berlin teilgenommen. Mit etwa 200 Personen und anderen Politikern gedachte sie den Betroffenen des Anschlags. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte in einer Twitternachricht, die Kanzlerin spreche den Angehörigen der Opfer ihr tiefes Beileid aus. "Wir müssen uns geschlossen jeder Form von Antisemitismus entgegenstellen", so Seibert auf Twitter. Bundesinnenminister Horst Seehofer will am Donnerstag gemeinsam mit Josef Schuster, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden, nach Halle reisen. Die Tat in Halle nannte Seehofer einen "abscheulichen Angriff auf unser friedliches Zusammenleben".