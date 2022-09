von Nico Fried Der eine fordert "massive staatliche Unterstützungsprogramme", der andere mahnt zum Sparen: Wie sich Robert Habeck und Christian Lindner auf dem Arbeitgebertag einen offenen Schlagabtausch liefern – ohne klaren Sieger.

Christian Lindner muss von Minute zu Minuten unruhiger werden. Da stellt doch der Kollege da vorne auf der Bühne schon wieder jede Menge Geld ins Schaufenster, das der Finanzminister noch gar nicht freigegeben hat. Lindner hört das alles, was sein Kollege Robert Habeck auf dem Podium des Arbeitgebertages verkündet. Auch das zu den Atomkraftwerken. Und irgendwann reift in ihm offenbar der Entschluss, dass er sich revanchieren wird, wenn er gleich dran ist. Lindner gegen Habeck – auf dem Arbeitgebertag werden in diesen überaus lehrreichen Minuten die Differenzen in erstaunlicher Offenheit zu Markte getragen. Ein politischer Showdown zwischen den kleineren Regierungspartnern, ein Stresstest für die gelb-grüne Citrus-Koalition