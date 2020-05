Sehen Sie im Video: ARD-Fernsehteam bei Demo angegriffen - Angreifer festgenommen.





Aufgeheizte Stimmung am Mittwochabend vor dem Berliner Reichstag. Hunderte Menschen haben vor allem gegen die von der Regierung verhängten Corona-Beschränkungen protestiert. "Wir haben Angst, nicht vor Corona, wir haben Angst vor dem, was jetzt politisch in diesem Land passiert und was weltweit passiert. Wir haben Angst, dass es eine Impfpflicht gibt. Wir haben Angst vor der Korruption, die durch die Bill-Gates- und Melinda-Gates-Stiftung im Prinzip ins Rollen kommt. Die WHO, wie diese ganzen Verhalten, die ganzen Maßnahmen." "Es wird Stück für Stück, werden uns unsere Grundrechte genommen. Und das kann einfach nicht sein. Die Politiker lügen uns an von vorne bis hinten schon seit vielen, vielen Jahren." Bei der Demonstration ist nach Angaben der ARD ein Fernsehteam angegriffen worden. Ein Teilnehmer habe sich spontan aus der Menge gelöst und den Tonassistenten getreten, teilte das ARD-Hauptstadtstudio mit. Die Polizei habe aber unmittelbar reagiert und den Angreifer festgenommen. "Kameramann und Tonassistenten geht es gut", hieß es weiter.