Unruhe in der Union Laschet spricht von Jamaika-Verhandlungen ohne ihn – und deutet Rücktritt als Parteichef an

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat angeboten, dass man ein Jamaika-Bündnis auch ohne ihn persönlich verhandeln könne. Die Partei solle sich zudem personell neu aufstellen – er wolle diesen Prozess moderieren.

Armin Laschet hat angeboten, dass Verhandlungen über ein Jamaika-Bündnis aus Grünen, FDP und Union auch ohne ihn persönlich stattfinden könnten. Es gehe nicht um die Person Armin Laschet und: "An Personen wird es nicht scheitern", sagte der Kanzlerkandidat der Union am Donnerstagabend in Berlin. Wenn man andere Wege gehen wolle, so sei das möglich, sagte Laschet etwas verklausuliert. Das Projekt Jamaika stehe über allem und seine Partei stehe inhaltlich voll zu einem möglichen solchen Bündnis Bündnis und etwaigen Verhandlungen dazu: "Das Angebot der CDU steht bis zur letzten Sekunde der Regierungsbildung."

Außerdem deutete Laschet einen möglichen Rückzug als Parteivorsitzender an. Auch da fand er jedoch keine klaren Worte und ließ Spielraum für Interpretationen offen. Die personelle Neuaufstellung in der Union müsse vorangetrieben werden und er wolle diesen Prozess moderieren, so Laschet. Dafür wolle er den Spitzengremien der Partei nach der historischen Wahlniederlage einen Parteitag vorschlagen. Laschet sagte, er wolle den Gremien in der kommenden Woche diesen Vorschlag machen. Die personelle Neuaufstellung der CDU – "vom Vorsitzenden über das Präsidium bis hinein in den Bundesvorstand" – solle nun zügig angepackt werden. Sein Ziel sei immer gewesen, Gegensätze zu versöhnen.

Man müsse die historische Niederlage bei der Bundestagswahl aufarbeiten und dabei womöglich "unkonventionelle Wege" gehen, sagte er, ohne dabei genau zu erläutern, was er meint.

Armin Laschet: Einseitige Gespräche waren nicht nötig

Harte Kritik äußerte Laschet an der Entscheidung von Grünen und FDP, zunächst ausschließlich mit der SPD in Sondierungsgespräche zu gehen. "Hier wurde ohne Not eine Tür zugeschlagen und sich für einseitige Gespräche entschieden", sagte Laschet. Er habe sich Parallelgespräche gewünscht. Das hatte die FDP kategorisch ausgeschlossen.

