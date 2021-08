Gegenwind erfährt Armin Laschet in diesem Wahlkampf nicht nur von anderen Parteien − auch in den Reihen der CDU macht sich Unzufriedenheit breit

Dieser Tage häufen sich die schlechten Nachrichten für die CDU und Armin Laschet. Wie eine neue Prognose zeigt, könnte der Kanzlerkandidat in NRW nun den Einzug in den Bundestag verpassen.

Es zeichnet sich immer mehr ab: Armin Laschet wird kein Mitglied des nächsten Bundestags sein. Das zumindest zeigt eine aktuelle Prognose der Berliner Politikberatung Johanssen und Kretschmer. Diese stellt fest, dass der CDU-Kanzlerkandidat nicht über die nordrhein-westfälische Landesliste der CDU, auf deren erstem Platz er steht, ins Parlament einziehen könnte.

Laschets Problem bei der Wahl in NRW

Johanssen und Kretschmer zufolge sollen bei der Bundestagswahl 2021 37 der 64 Wahlkreise an die Christdemokraten gehen. Kein schockierendes Ergebnis, sondern lediglich ein minimaler Verlust zur letzten Wahl. Vor vier Jahren holte die CDU 38 Wahlkreise. Das Problem liegt woanders: Bei den Zweitstimmen. Hier hängt die CDU weit abgeschlagen hinter den Ergebnissen von 2017.

Zugleich greift erstmals das neue Wahlrecht, welches zu einer geänderten Verrechnung der Überhangmandate führt. Nur, wenn die SPD in NRW bei den Erststimmen weiter gegenüber der Union aufholen sollte oder eine Trendwende bei den Zweitstimmen einsetzt, kann der CDU-Vorsitzende auf den Einzug über die Landesliste hoffen.

Noch vor einigen Wochen hatte Laschet überraschend auf die Direktkandidatur in seinem Heimatwahlkreis Aachen 1 zugunsten von Rudolf Henke verzichtet. Laut der aktuellen Prognosen von Election.de könnte aber auch der CDU-Gesundheitspolitiker nun dem Bundestags-Fraktionsvize der Grünen, Oliver Krischer, unterliegen.

Was passiert wenn Laschet nicht Kanzler wird?

Für eine Wahl zum Kanzler ist ein Mandat für Armin Laschet nicht notwendig − für die Position des Fraktionsvorsitzenden hingegen schon. Sollte der CDU Vorsitzende den Einzug in den Bundestag nicht schaffen und die CDU zugleich in die Opposition gehen, dann wäre ihm die Position des Fraktionsvorsitzenden und damit des Oppositionsführers versperrt. In jedem Falle wäre Laschet damit der erste Kanzlerkandidat der Bundesrepublik, der sich nicht selbst wählen kann.

Übrig bleibe Laschet bei einer Niederlage nur noch der Rückzug nach NRW. Auf eine Frage der FAZ, ob er sich im Falle eines schlechten Wahlausgangs vorstellen könne, wieder Ministerpräsident in NRW zu sein, antwortete er: "Klares Nein. Für mich ist klar: Mein Platz ist nach der Bundestagswahl in Berlin." Da Laschet diesen Posten derzeit jedoch noch inne hat, soll am 23. Oktober auf einem CDU-Landesparteitag über die Nachfolge von Laschet in NRW entschieden werden. Es ist bereits der zweite Termin, der für diese Entscheidung angesetzt wurde. Der erste für Juni angedachte Parteitag wurde offiziell wegen Corona abgesagt. Im Hintergrund hieß es aber auch, dass ein offener Schlagabtausch unter den möglichen Nachfolgerns Laschets nach dem kräftezehrenden Kampf mit Markus Söder nicht gewünscht war. Aktuell steht der Kanzlerkandidat der CDU jedoch aufgrund schlechter Umfragewerte innerhalb der CDU erneut auf wackeligen Beinen.

Letzte Chance für Armin Laschet

Trotz einer Niederlage im Bundestagswahlkampf und des Verpassens eines Bundestagsmandats könnte Laschet dennoch Abgeordneter im Parlament werden. Ein direkt gewählter Abgeordneter kann zugunsten des CDU Vorsitzenden auf sein Mandat verzichten. Dann würde Laschet nachrücken. Für die Bürger, die damit ihren Direktkandidaten verlören, wäre das zumindest gewöhnungsbedürftig – und sicherlich auch eine Hypothek für einen Oppositionsführer Laschet.

Sehen Sie in diesem Video: Zuletzt waren die Umfragen für Laschet und seiner Partei schwach gewesen. Meinungsforscher sehen CDU und SPD in einer aktuellen Umfrage im Gleichstand bei 22 Prozent. Das will der Kanzlerkandidat ändern - von Haustür zu Haustür.

Quellen: Berliner Zeitung, RTL