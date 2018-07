Im Asyl-Streit haben CDU, CSU und SPD am Donnerstagabend eine Einigung erzielt. Die Koalition vereinbarte, Flüchtlinge mit einem Asylantrag in anderen EU-Staaten wieder in diese Staaten zurückzubringen. SPD Chefin Nahles zeigte sich zufrieden. NAHLES: "Wir freuen uns insbesondere, dass wir wichtige Essentials aus unserem Fünf-Punkte-Plan dort verankern konnten. Es wird keine nationalen Alleingänge geben, es wird keine einseitigen Zurückweisungen an der Grenze geben, es wird stattdessen ein beschleunigtes Grenzverfahren etabliert. Dafür sind keine Gesetzesänderungen nötig, es basiert alles auf geltendem Recht. Es gibt also deswegen keinerlei Lager, und das stand für die SPD sowieso nie zur Debatte." Auch Innenminister Horst Seehofer äußerte sich positiv. SEEHOFER: "Das ist alles von A bis Z so, wie man sich das als zuständiger Minister wünscht, und ich bin, wie gesagt, äußerst zufrieden." Auch für Flüchtlinge, die sich bereits im Land befinden, soll es beschleunigte Asyl-Verfahren geben. Der umstrittene Begriff der Transitzentren ist jedoch erstmal vom Tisch. SEEHOFER: "Sie wissen, dass mit dem Begriff Transitzentren unser Koalitionspartner Schwierigkeiten hat, und deshalb haben wir das so formuliert, wie Sie es kennen - Transitverfahren in Einrichtungen der Polizei. Und das drückt das aus, was wir an der Grenze zukünftig tun." Jedoch eine wichtige Voraussetzung betonte SPD-Chefin Nahles noch: Zudem soll noch in diesem Jahr ein Einwanderungsgesetz im Kabinett beschlossen werden, so Nahles.