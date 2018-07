Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer haben ihren erbitterten Asylstreit beigelegt und ein Auseinanderbrechen der Union vorerst abgewendet. "Wir haben uns nach sehr intensiven Verhandlungen zwischen CDU und CSU geeinigt", sagte Seehofer am Montagabend nach stundenlangen Verhandlungen in der CDU-Zentrale in Berlin.

CDU und CSU wollen nun Transitzentren für bereits in anderen EU-Ländern registrierte Flüchtlinge an der deutsch-österreichischen Grenze einrichten. Aus diesen Zentren sollen Asylbewerber direkt in die zuständigen Länder zurückgewiesen werden, heißt es in der Vereinbarung von CDU und CSU vom späten Montagabend. Merkel sagte, sie glaube, "dass wir heute nach hartem Ringen und schwierigen Tagen einen wirklich guten Kompromiss gefunden haben".

+++ Alle Entwicklungen zum letztlich beigelegten Streit der CDU/CSU können Sie hier im stern-Liveblog nachlesen +++

Kritische Stimmen kommen erwartungsgemäß aus der Opposition. Die Reaktionen von AfD, FDP, Grünen und Linken.

Noch keine Reaktion aus AfD-Spitze

Die Führung Deutschlands größter Oppositionspartei, der AfD, hat sich in der Nacht noch nicht via Twitter zum gefundenen Asylkompromiss der Union geäußert. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel hatte am Nachmittag gesagt: "Die sind mit sich selber beschäftigt - und das ist uns zuzuschreiben. Jetzt sehen Sie, wie Jagd geht. Wir sind beim Jagen."

FDP-Parlamentsgeschäftsführer skeptisch

"Es wäre gut, wenn sich die Union zusammenrauft und die inakzeptable Hängepartie, die sie dem Land zugemutet hat, nun endgültig beendet", sagte FDP-Parlamentsgeschäftsführer Marco Buschmann am Montagabend der Nachrichtenagentur AFP. In der Sache sei es richtig, dass Deutschland illegale Sekundärmigration auch an seinen Grenzen bekämpfe. "Ob der Kompromisstext der Union dazu eine Grundlage bietet, bleibt jedoch völlig offen", sagte Buschmann. "Denn darin steht alles unter dem Vorbehalt von Verwaltungsabkommen, die künftig noch zu schließen sein werden." Bevor diese Abkommen dem Inhalt nach bekannt und unterzeichnet seien, lasse sich daher auch nicht beurteilen, wie wirksam sie sind", sagte Buschmann. "Möglicherweise ist der Konflikt in der Union also nur aufgeschoben statt aufgehoben."

Linken-Chef: Einigung auf Rücken Geflüchteter

"CDU und CSU einigen sich auf dem Rücken Geflüchteter", schrieb der Linken-Vorsitzende Bernd Riexinger am späten Montagabend auf Twitter. "Die Menschlichkeit bleibt auf der Strecke." Kanzlerin Angela Merkel (CSU) habe "das wochenlange Theater der CSU" belohnt, Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer bleibe "ungeschoren". Mit Blick auf den GroKo-Partner SPD schrieb Riexinger: "Wo bleibt die Reaktion der SPD oder regiert eine reine Unionskoalition?" Besonders hart ging der Linken-Chef mit den vereinbarten Transitzentren ins Gericht, die die Union für bereits in anderen EU-Ländern registrierte Flüchtlinge an der deutsch-österreichischen Grenze einrichten will: "Transitzentren sind de facto Masseninternierungslager."

#Transitzentren sind de facto #Masseninternierungslager. Die Menschlichkeit bleibt auf der Strecke. Wo bleibt die Reaktion der #SPD oder regiert eine reine #Unionskoalition? — Bernd Riexinger (@b_riexinger) July 2, 2018

Grünen-Fraktionschefin: "Keine Gewinner"

"Hier gibt es keine Gewinner", schreibt Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt am Montagabend auf Twitter. "Es verlieren: Merkel und Seehofer, die Demokratie, die Realität (Ursachen von Flucht, dem Sterben auf dem Mittelmeer), vor allem die Geflüchteten." Die CSU versuche "ihren alten Trick": "Irrsinn nach Dauererpressung umdeuten in Sieg."