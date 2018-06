Nach den Ergebnissen des EU-Gipfels zur Migrationspolitik hat SPD-Chefin Andrea Nahles am Freitag die bessere Sicherung der EU-Außengrenzen und einen solidarischen Umgang mit den Hauptankunftsländern gelobt. Sie forderte CDU und CSU auf, deren "unseligen Konflikt" über die Asylpolitik nun zu beenden. O-TON SPD-CHEFIN ANDREA NAHLES "Insgesamt, kann man sagen, begrüßen wir dieses Ergebnis. Die Gespräche laufen jetzt teilweise auch bilateral, trilateral weiter. Wir werden das weiter verfolgen. Und ich denke insgesamt aber, dass das eine sehr gute Grundlage ist. Meine Aufforderung geht jetzt an die CDU/CSU, dass sie diesen Impuls auch nimmt, um sich intern zu verständigen, wieder zur Sacharbeit zurück zu kommen und ihren Konflikt beizulegen." Von einem "Guten Signal" sprach der Vize-Landesgruppenchef der CSU Hans Michelbach. O-TON VIZE-LANDESGRUPPENCHEF CSU HANS MICHELBACH "Es ist ein Kurswechsel bei der Migrationspolitik entstanden. Also unterm Strich ein Weg in die richtige Richtung. Allerdings fehlt natürlich die Umsetzung und es ist gut, wenn in der Zwischenzeit die zwei Tage genutzt werden die Bundeskanzlerin und der Bundesinnenminister eine Beratung durchführt um hier eine Lösung den Gremien vorzuschlagen." Die CSU will am Sonntag entscheiden, ob sie an ihrer Drohung festhält, dass Innenminister Horst Seehofer im Alleingang Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückweisen lässt.