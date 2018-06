Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Habeck wirft CSU verantwortungsloses Verhalten vor (8.44 Uhr)

Schäuble soll im Asylstreit zwischen CDU und CSU vermitteln (6.54 Uhr)

Merkel lehnte offenbar zwei CSU-Kompromissangebote ab (5.06 Uhr)

+++ 9 Uhr: CSU-Politiker Friedrich beharrt auf Umsetzung des "Masterplans Migration" +++

Im Asylstreit der Union beharrt der CSU-Politiker Hans-Peter Friedrich auf die Umsetzung des von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) angekündigten "Masterplans Migration". Der Innenminister habe die Ressortkompetenz und die Verantwortung und werde die 63 Punkte des "Masterplans" auch "Stück für Stück" umsetzen, sagte Friedrich am Freitag im ARD-"Morgenmagazin". Seehofer müsse machen, was die Bevölkerung von ihm erwarte, "dass nicht nochmal so etwas passiert wie 2015" zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise.

+++ 9.01 Uhr: SPD mahnt Union zu Rückkehr zur Sachbarbeit +++

Die SPD mahnt die Union mit Blick auf die Auseinandersetzung vor allem zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer zu einer "Rückkehr zur Sacharbeit". Der offene Streit um die Flüchtlingspolitik "muss jetzt schnell wieder aufhören", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Freitag im ARD-"Morgenmagazin". Inhaltlich stellte sich Klingbeil klar auf die Seite Merkels.

+++ 8.49 Uhr: NRW-Innenminister zur CSU: Instrumentalisierung macht fassungslos +++

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat das Vorgehen von Bundesinnenminister Horst Seehofer und der CSU im unionsinternen Asylstreit scharf kritisiert. "Ich bin fassungslos, wie dieses Thema für parteipolitische Interessen instrumentalisiert wird", sagte Reul am Freitag dem Hörfunksender WDR5. Seehofer und die CSU nutzten die Asylpolitik für die Landtagswahl in Bayern, bei der sie im Oktober ihre Mehrheit verteidigen wollen. CSU und CDU streiten seit Tagen erbittert über die Zurückweisung von Flüchtlingen an der deutschen Grenze. Die CSU droht inzwischen offen mit einem Alleingang von Innenminister Seehofer in dieser Frage.

+++ 8.44 Uhr: Habeck wirft CSU verantwortungsloses Verhalten vor +++

Grünen-Chef Robert Habeck hat der CSU mit Blick auf den unionsinternen Streit um die Flüchtlingspolitik verantwortungsloses Verhalten vorgeworfen. Zum Vorgehen von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte Habeck der "Rheinischen Post" vom Freitag, dessen Plan "bedeutet faktisch, dass Deutschland Italien, Griechenland oder Spanien die gesamte Verantwortung für die Flüchtlinge aufhalst". Damit treibe man besonders Italien aus der EU, warnte der Grünen-Vorsitzende.

+++ 8.16 Uhr: FDP-Chef Lindner: Asylpolitik nicht für Wahlkampf instrumentalisieren +++

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat dazu aufgerufen, die Asylpolitik nicht für den Landtagswahlkampf in Bayern zu instrumentalisieren. "Das sollten die Bürgerinnen und Bürger in Bayern sich nicht bieten lassen", sagte er am Freitag im ARD-"Morgenmagazin". Die CSU hätte bereits vor zweieinhalb Jahren handeln sollen - nicht erst vor der Landtagswahl im Oktober.

+++ 6.54 Uhr: Bericht: Schäuble soll im Asylstreit zwischen CDU und CSU vermitteln +++

Im festgefahrenen Asylstreit zwischen CDU und CSU soll jetzt einem Medienbericht zufolge Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) vermitteln: Die CDU-Führung und der Unionsfraktionsvorsitzende Volker Kauder (CDU) hätten Schäuble gebeten, in den kommenden Tagen mit der CSU-Führung zu sprechen, um eine Kompromisslinie auszuloten, berichtete die "Rheinische Post" am Freitag unter Berufung auf Informationen aus der CDU-Führung. Unterdessen wird bereits über ein Zerbrechen der großen Koalition in Folge des Asylstreits spekuliert.

+++ 4.20 Uhr: Kreise: Merkel lehnte zwei CSU-Kompromissangebote ab +++

Im Streit über die Asylpolitik hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zwei Kompromissangebote der CSU abgelehnt. Die CSU habe bei dem Krisentreffen am Mittwochabend im Bundeskanzleramt zunächst vorgeschlagen, sofort mit Zurückweisungen weiterer Asylbewerber an den deutschen Grenzen zu beginnen - dies aber bei einem Erfolg des EU-Gipfels in zwei Wochen wieder zu beenden. Außerdem habe die CSU den Vorschlag gemacht, jetzt schon weitere Zurückweisungen an den Grenzen zu beschließen - aber nur für den Fall, dass die Verhandlungen auf europäischer Ebene scheitern. Dies hätte Merkel also faktisch zwei Wochen Zeit gegeben. Auch diesen zweiten Vorschlag habe die Kanzlerin abgelehnt, hieß es aus CSU-Kreisen.

+++ 2.26 Uhr: Bericht: Monatlich rund hundert verbotene Fälle von Wiedereinreise registriert +++

Die Bundespolizei hat einem Medienbericht zufolge seit Januar 2017 monatlich im Schnitt rund hundert verbotene Fälle von Wiedereinreise zuvor abgeschobener Migranten registriert. Das berichtete die "Bild"-Zeitung (Freitagsausgabe) unter Berufung auf Zahlen der Bundespolizei.

Seit Januar 2017 würden bei Grenzkontrollen in Deutschland durchschnittlich hundert Menschen pro Monat festgestellt, "gegen die ein nationales und/oder schengenweites Einreiseverbot bestand". Dies bedeute, dass die Betroffenen aufgrund einer bereits erfolgten Abschiebung ein Wiedereinreiseverbot gehabt hätten, aber dennoch nach Deutschland zurückgekehrt seien und an der Grenze nicht abgewiesen werden dürften.

+++ 0.24 Uhr: Flüchtlingshilfswerk UNHCR warnt vor "nationalen Alleingängen" +++

Im Asylstreit hat das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) Deutschland davor gewarnt, bereits in anderen EU-Ländern registrierte Schutzsuchende an der Grenze abzuweisen. "Deutschland ist verpflichtet, bei Schutzsuchenden, die an der Grenze um Asyl nachsuchen, zu prüfen, welches Land zuständig ist", sagte der Leiter des UNHCR in Deutschland, Dominik Bartsch, der Zeitung "Die Welt" (Freitagsausgabe). "Jedenfalls für die Dauer dieser Prüfung muss die betreffende Person auch bleiben dürfen."

+++ 0 Uhr: ARD-Deutschlandtrend: Mehrheit für konsequenten Abschiebungen +++

Die Mehrheit der Deutschen befürwortet laut einer Umfrage konsequentere Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern. Im "ARD Deutschland-Trend" waren 86 Prozent der Befragten dieser Meinung. Die Einrichtung von Ankerzentren zur Erstaufnahme von Flüchtlingen finden 61 Prozent der Befragten richtig.