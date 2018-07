Das Ringen von CDU und CSU um eine gemeinsame Position in der Flüchtlingskrise geht weiter. Am Montagvormittag trafen sich die Spitzengremien der CDU in Berlin. Zuvor hatte sich der seit Wochen schwelende Asylstreit zwischen CDU und CSU noch einmal verschärft. Der CSU-Vorsitzende und Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte seiner Partei den Rücktritt von beiden Ämtern angeboten. Die Spitze der CSU konnte ihn aber nach langen Gesprächen hinter verschlossenen Türen davon überzeugen, zunächst weiterzumachen. Nun soll am Montagnachmittag ein erneuter Anlauf unternommen werden, den Streit beizulegen und ein Auseinanderbrechen der Bundesregierung zu verhindern. Merkel könne sich dabei auf die Unterstützung der CDU verlassen, sagte die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Julia Klöckner: "Und ich sehe in dem, was Angela Merkel erreicht hat in Brüssel, ganz, ganz große Brücken. Vieles ist ja erreicht worden durch die CSU. Und ich glaube, wer guten Willens ist, bekommt das auch als gute Brücke gemeinsam hin. Und insofern sage ich als stellvertretende Bundesvorsitzende, dass wir unsere Bundesvorsitzende Angela Merkel natürlich auch stützen, denn sie hat gute Argumente." Der CDU-Bundesvorstand hatte sich fast geschlossen hinter Merkel und ihre Position gestellt, die Migrationskrise europäisch zu lösen. Dies gelte unabhängig von Personen, sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Eine Einigung sei immer noch möglich: "Also ich glaube, dass allen klar ist, wie wichtig die Fraktionsgemeinschaft ist von CDU und CSU. Und sowohl in München als auch hier haben alle gesagt, wir wollen daran festhalten. Es ist ein hohes Gut für das Parteiensystem. Und deshalb bin ich zuversichtlich, dass das auch gelingt." Auch andere CDU-Politiker warben für eine Einigung im Asylstreit. Ein Auseinanderbrechen der Unionsfraktion würde auf Dauer das bürgerliche Lager spalten, sagte der Landesvorsitzende der Thüringer CDU Mike Mohring.