Nachdem sich Angela Merkel (CDU) und Horst Seehofer (CSU) am Samstagabend zu einer Beratung im Kanzleramt getroffen haben, führen die beiden Parteichefs am Sonntag Beratungen mit ihren Parteien, wie es im Streit um die Asylpolitik weitergehen soll. Der stern hält sie in diesem Ticker zu den aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.

+++ 16.37 Uhr: "Die Kanzlerin bewegt sich null Komma null" +++

Nach Informationen der "Bild" sieht Seehofer sein Gespräch mit Kanzlerin Merkel vom Samstagabend als "wirkungslos". Das Blatt zitiert den CSU-Chef wie folgt: "Ihr könnt jetzt alles diskutieren, aber nicht, dass wir eine wirkungsgleiche Ersatzlösung haben." Zudem habe sich Seehofer frustriert gezeigt: "Ich fahre extra nach Berlin, und die Kanzlerin bewegt sich null Komma null", zitiert ihn die "Bild".

+++ 16.29 Uhr: Seehofer: Merkels Pläne unzureichend +++

Nach Informationen der "Bild" hat Seehofer die Pläne der Kanzlerin als "unzureichend" bezeichnet. Seehofer habe gesagt, Merkels Vorschläge seien "keine Lösung" und führten zu "mehr Migration und nicht weniger", zitiert das Blatt eine anonyme Quelle aus CSU-Vorstandskreisen. Der "Bild" zufolge habe Seehofer auch betont, nur direkte Zurückweisungen an der Grenze würde einen Erfolg bringen. Diese Annahme unterstützten auch "alle CDU-Politiker im Innenministerium".

+++ 16 Uhr: Kreise: Seehofer lehnt Merkel-Vorschlag zu Ankerzentren ab +++

Im Asylstreit der Union lehnt Seehofer den Vorschlag von Kanzlerin Merkel ab, in anderen EU-Ländern registrierte Flüchtlinge in Deutschland in sogenannten Ankerzentren unterzubringen. Das machte er in einer CSU-Vorstandssitzung in München deutlich, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

In einem achtseitigen Schreiben zu den EU-Gipfelergebnissen an die Spitzen von CSU und SPD hatte Merkel erklärt, dass anderswo in der EU registrierte Asylbewerber künftig in den geplanten Ankerzentren untergebracht werden sollten. Sie sollen dort ein beschleunigtes Verfahren durchlaufen und einer erweiterten Residenzpflicht unterliegen - also Auflagen, damit sie sich nicht aus den Einrichtungen entfernen.

+++ 15.46 Uhr: Kreise: Seehofer nennt EU-Ergebnisse nicht wirkungsgleich +++

Seehofer hat die europäischen Verhandlungsergebnisse von Kanzlerin Merkel sehr kritisch bewertet. Diese seien nicht wirkungsgleich mit Grenzkontrollen und Zurückweisungen an den Grenzen, sagte er in der CSU-Vorstandssitzung, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

Seehofer widersprach damit direkt Kanzlerin Merkel. Zur Frage, ob die Forderungen der CSU erfüllt seien, hatte die CDU-Chefin zuvor bei der Aufzeichnung ihres ZDF-Sommerinterviews erklärt: "In der Summe all dessen, was wir insgesamt beschlossen haben, ist das wirkungsgleich. Das ist meine persönliche Auffassung. Die CSU muss das natürlich für sich entscheiden."

+++ 14.18 Uhr: Merkel lässt Lösung des Streit mit der CSU offen +++

Merkel hat sich nicht darauf festgelegt, ob der erbitterte Migrationsstreit mit der CSU bereits am Sonntag gelöst werden kann. Sie werde alles daran setzen, dass es sowohl bei CDU als auch CSU Ergebnisse gebe, "bei denen wir Verantwortung für unser Land wahrnehmen können", sagte Merkel bei der Aufzeichnung des Sommerinterviews der ZDF-Sendung "Berlin direkt" auf die Frage, ob es am Ende des Tages noch eine Regierung und eine Unionsgemeinschaft geben werde.

+++ 14 Uhr: Seehofer geht wortlos in entscheidende CSU-Sitzung zum Asylstreit +++

Ohne einen Kommentar an die wartenden Journalisten ist Parteichef Seehofer in die Münchner CSU-Zentrale zur Vorstandssitzung gegangen. Für 15 Uhr hat Seehofer das Führungsgremium seiner Partei zur abschließenden Beratung über den Zuwanderungsstreit mit der CDU geladen. Ab 17 Uhr wird in Berlin auch das CDU-Präsidium um Kanzlerin Angela Merkel zusammenkommen, um 19 Uhr tagt der Vorstand.