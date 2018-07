MINISTERPRÄSIDENT VON SCHLESWIG-HOLSTEIN DANIEL GÜNTHER (CDU): "Nee, das ganze Gezanke hat sich überhaupt gar nicht gelohnt. Das hat ein schlechtes Bild von Politik gezeichnet. Trotz alledem bin ich froh, dass es jetzt eine Einigung gibt, auch in der gesamten Bundesregierung. Ich bin besonders froh darüber, dass wir jetzt in diesem Jahr noch ein Zuwanderungsgesetz auch auf den Weg bringen werden. Es war immer ein besonderer Wunsch, weil wir Riesenprobleme auch in der Akzeptanz in Deutschland haben, weil wir schlicht und ergreifend diejenigen abschieben, wo viele Menschen sagen, warum schiebt ihr die eigentlich ab, und andere nicht abgeschoben bekommen. Und deswegen ist ein Zuwanderungsgesetz so wichtig, dass wir hier auch mehrgleisig fahren können. Von daher ist das Ergebnis insgesamt ein gutes." MINISTERPRÄSIDENTIN VON MECKLENBURG-VORPOMMERN MANUELA SCHWESIG (SPD): "Die Bürgerinnen und Bürger haben gespürt, dass es gar nicht um Inhalte ging die letzten Tage, sondern nur um ein großes Schmierentheater von Herrn Seehofer. Leider hat Frau Merkel streckenweise mitgemacht. Deshalb ist es gut, dass das jetzt beendet ist. Und jetzt müssen wir wieder zu Inhalten kommen." MINISTERPRÄSIDENT VON HESSEN VOLKER BOUFFIER (CDU) : "Ich glaube, es ist für die Bevölkerung ein gutes Signal. Es ist hinreichend gestritten worden. Jeder hat erkannt, es war ernst, aber das Ergebnis ist in Ordnung. Das ist eine Facette und da fehlt noch eine ganze Menge, wo wir uns kümmern müssen. Es geht ja nicht nur um die, die von außen kommen. Es bleibt eine Daueraufgabe: Wie geht man mit ihnen um, die schon da sind? Einmal mit gelingender Integration und zum anderen mit der Frage, die die hier kein Bleiberecht haben auch wieder zurückzuführen. Und am besten machen wir das mit den Europäern gemeinsam." ROBERT HABECK, GRÜNEN-VORSITZENDER: "Der Kompromiss von gestern ist ja nur ein Kompromiss für den Streit. In der Sache sind wir genau wieder vor dem Status davor. Es gibt keine Lösung für eines der Probleme das Seehofer aufgeworfen hat. Die Personenmenge ist dramatisch reduziert. Es gibt keine Rücknahmeabkommen und für 48 Stunden Aufenthalt in der Polizeidienststelle Europa zerstören, Rücktrittsandrohungen, wieder Rücktritt vom Rücktritt. Das ist alles nur noch peinlich."