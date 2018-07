Asylstreit der Union eskaliert

Das Warten geht weiter. Die Unionsparteien beraten getrennt in Berlin und München. In der CSU sieht man die Verhandlungsergebnisse von Kanzlerin Merkel sehr kritisch. Horst Seehofer nannte sie laut "Bild" "wirkungslos". Die spannende Frage bleibt: Was wird der CSU-Chef am Abend bekanntgeben? Er will Flüchtlinge direkt an der Grenze abweisen, Merkel hatte in dem Fall mit ihrer Richtlinienkompetenz und damit Indirekt mit seiner Entlassung gedroht. Bei einem möglichen Alleingang des Innenministers steht ein Platzen der Regierung im Raum.