Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet! O-TON ANDREA NAHLES, SPD-VORSITZENDE "Das dürfen keine geschlossenen Aufnahmeeinrichtungen sein, Frau Merkel hat uns versichert, dass dem auch nicht so ist. Zweitens geht es darum, dass die Versorgung, die Unterbringung humanitären Standards entspricht. Darüber hinaus, und für die Menschen vielleicht für die Menschen am allerwichtigsten ist, dass es innerhalb dieser Einrichtungen, controlled areas, wie sie auch genannt werden, zu rechtsstaatlichen Verfahren kommt, dass jeder auch einen Anwalt bekommt und seine Rechte wahrnehmen kann. (...) Nicht zuletzt geht es ja dann auch darum, dass diejenigen, die dann als schutzbedürftig auch anerkannt werden in diesen Aufnahmeeinrichtungen, in eine faire Verteilung in Europa kommen. (...) Diese Regierung besteht aus drei Parteien und der Konflikt liegt bei der CDU und CSU. Den kann ich nicht lösen, den müssen die schon selber lösen. Ich werte und interpretiere die Äußerungen von Markus Söder so, dass sie auf dem Weg dorthin (zu einer Lösung des Konflikts) sind, aber das müssen wir natürlich abwarten."