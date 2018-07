O-TON CSU-VORSITZENDER HORST SEEHOFER ("Wir werden heute CDU noch mal ein Gespräch in Berlin führen in der Hoffnung, dass wir uns verständigen. Dies ist ja im Hinblick auf die Handlungsfähigkeit der Koalition und der Bundesregierung dringend geboten und alles weitere werden wir dann sehen. Ich habe, gesagt dass sich beide Ämter zur Verfügung stellen, dass ich das in den nächsten drei Tagen vollziehe und dass wir jetzt nochmal ein Zwischenschritt einlegen zu einer Verständigung mit der CDU. FRAGE: Wenn dies gelingt verzichten Sie auf den Rücktritt? SEEHOFER. Ich habe gesagt alles Weitere wird dann entschieden nach den Gesprächen mit der CDU. Ich hab alles dazu im Vorstand gesagt und jetzt nochmal. Wir reden morgen nochmal. Wir wollen im Interesse dieses Landes und der Handlungsfähigkeit unserer Koalition und der Regierung, die wir erhalten wollen, einen Versuch machen in dieser zentralen Frage Grenzkontrolle und Zurückweisung, alleine zu dieser Frage. Und ich hoffe, dass dies gelingt und das ist jetzt ein Entgegenkommen von mir, damit man nochmal diesen Versuch dazwischenschaltet. Sonst wäre das heute endgültig gewesen.")