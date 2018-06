Am Krisengipfel zum Thema Asylpolitik im Kanzleramt sollen neben Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesinnenminister Horst Seehofer auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Hessens Regierungschef Volker Bouffier teilgenommen haben. Streitpunkt ist die Forderung der CSU, in anderen Staaten bereits registrierte Flüchtlinge an der deutschen Grenze abzuweisen. Merkel lehnt ein einseitiges Vorgehen Deutschlands ab. Sie verlangte, auf die Bedürfnisse aller in der Europäischen Union einzugehen. Ob es bei den Beratungen zu einer Annäherung kam, blieb nach Ende des Gesprächs offen. Allerdings gibt es Medienberichte, wonach Merkel einen Kompromissvorschlag vorgelegt haben soll. Demnach geht es unter anderem darum, bilaterale Vereinbarungen mit den am stärksten vom Migrationsdruck betroffenen Ländern zu schließen. Die Zurückweisung der Flüchtlinge will Seehofer auf jeden Fall in seinem "Masterplan Migration" vorschlagen. Die Präsentation des Plans war wegen des Streits über diese Frage verschoben worden.