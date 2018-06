Mitten im erbitterten Asylstreit in der Union kommen am Abend die Spitzen der Großen Koalition zusammen. Das Treffen soll gegen 20.30 Uhr im Kanzleramt beginnen. Teilnehmen sollen für die CDU Kanzlerin Angela Merkel, Unions-Fraktionschef Volker Kauder sowie Kanzleramtschef Helge Braun, für die CSU Innenminister und Parteichef Horst Seehofer sowie Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.

Die CSU will bis zum 1. Juli eine europäische Einigung darüber, wie das Weiterwandern von Flüchtlingen innerhalb der EU beendet werden kann. Andernfalls will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bereits in anderen Ländern registrierte Flüchtlinge an der deutschen Grenze abweisen lassen. Zwar blieb offen, wie das praktisch gehen soll, aber Seehofer weiß die österreichische Regierung an seiner Seite. Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) warnt jedoch vor einem nationalen Alleingang und bemüht sich unter Zeitdruck um eine europäische Lösung.

Die wichtigsten Nachrichten zum Asylstreit im Kurz-Überblick:

Dobrindt: CDU und CSU sind "Schicksalsgemeinschaft (11.39 Uhr)

Grüne fordern Asylkompromiss mit Umverteilung in Europa (10.51 Uhr)

Meinungsforscher: CSU schadet sich selbst (8.57 Uhr)

Ex-Vizekanzler Gabriel warnt vor Folgen eines Koalitionsbruchs (1.04 Uhr)

Machtdemonstration von Armee und Polizei an der österreichischen Grenze (0.14 Uhr)

Die Meldungen im Einzelnen im stern-Ticker:

+++ 11.39 Uhr: Dobrindt: CDU und CSU sind "Schicksalsgemeinschaft +++

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat ein klares Bekenntnis zum Fortbestand der Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU im Bundestag abgelegt. "CDU und CSU sind eine Schicksalsgemeinschaft", sagte Dobrindt in Berlin. Er habe dies immer so verstanden, und dies treffe auch heute noch zu, betonte er vor dem Hintergrund des erbitterten Streits zwischen CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über die Modalitäten von Zurückweisungen bestimmter Migrantengruppen an der deutschen Grenze.

Bei einer Sitzung der CSU-Landesgruppe am Montagabend habe er auch betont, die CSU werde den "politischen Fehler nicht wiederholen, dass wir einen Dissens offen im Raum stehen lassen", sagte Dobrindt. "Diesmal ist klar, dass wir den Dissens klären." Auf die Nachfrage, ob der Begriff Schicksalsgemeinschaft sich auch auf die Kanzlerin erstrecke, sagte Dobrindt: "Ich bilde persönlich maximal mit Horst Seehofer eine Schicksalsgemeinschaft."

Sein Ziel sei es, dass es bei der Fraktionsgemeinschaft mit der CDU bleibe. Auch in der Vergangenheit sei schon hart gerungen worden, aber man habe auch früher bei wichtigen politischen Entscheidungen Gemeinsamkeit erzielt.

+++ 10.51 Uhr: Grüne fordern Asylkompromiss mit Umverteilung in Europa +++

Vor dem EU-Gipfel zum Asylstreit wenden sich die Grünen gegen ausgelagerte Flüchtlingslager in Ländern wie Libyen und fordern eine Rückbesinnung auf den Plan, Schutzsuchende in Europa zu verteilen. "Es ist höchste Zeit für eine europäische Lösung auf Grundlage des Prinzips der Solidarität", erklärte die Fraktionschefin im Europaparlament, Ska Keller, in Brüssel.

"Wir können unsere Verantwortung für den Schutz von Menschen in Not nicht an andere Länder wie Libyen auslagern, die eine fürchterliche Menschenrechtsbilanz und Vorfälle mit Folter und Versklavung haben", meinte Keller. Gleichzeitig könne man auch die südlichen EU-Staaten Italien und Griechenland nicht damit alleine lassen, alle ankommenden Menschen zu registrieren und unterzubringen.

Das Europaparlament habe sich mit großer Mehrheit für eine Reform des sogenannten Dublin-Asylsystems mit einer verpflichtenden Umverteilung von Flüchtlingen ausgesprochen. "Die Staats- und Regierungschefs sollten sich bei ihrem Gipfel danach ausrichten", fügte die Grünen-Politikerin hinzu.

Der EU-Gipfel soll am Donnerstag eine europäische Lösung für den Umgang mit Flüchtlingen finden, die die CSU von Alleingängen an der deutschen Grenze abhält und eine Regierungskrise in Deutschland abwendet.

+++ 10.40 Uhr: Spitze der Unionsfraktion: CDU/CSU-Gemeinschaft erhalten +++

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Grosse-Brömer (CDU), hat sich bemüht, Schärfe aus dem Asylstreit von CDU und CSU zu nehmen. Es sei "wichtig, dass die Fraktionsgemeinschaft auch mit Blick auf die Stabilität Deutschlands erhalten bleibt", mahnte er am Dienstag in Berlin. Die seit 70 Jahren bestehende Unionsgemeinschaft sei ein Erfolgsmodell - ihm habe niemand gesagt, dass er daran nicht

festhalten wolle.

Es bestehe der Wunsch in der CDU, dass der Streit beigelegt werde, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer eine Lösung fänden und man gemeinsam nach vorne schauen könne, sagte Grosse-Brömer.

+++ 10.12 Uhr: Polizeigewerkschaft für Einsatz der Bundespolizei an EU-Außengrenzen +++

Die Deutsche Polizeigewerkschaft hat sich für den Einsatz der Bundespolizei zum Schutz der EU-Außengrenzen ausgesprochen. Ein besserer Schutz der EU-Außengrenzen sei seit Jahren überfällig, sagte Gewerkschaftschef Rainer Wendt der "Passauer Neuen Presse". Daran müsse sich die Bundespolizei beteiligen. "Sie verfügt über die Expertise und kann die EU-Grenzschutzagentur Frontex unterstützen", fügte Wendt hinzu.

+++ 9.59 Uhr: AfD wirft Seehofer "Alibipolitik" vor +++

Die AfD übt scharfe Kritik an dem Erlass von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zur Zurückweisung von Menschen mit Einreise- und Aufenthaltsverbot. Fraktionschefin Alice Weidel sprach von einer "Farce", da in der ersten Woche lediglich zwei Menschen auf Grundlage des Erlasses an der Grenze abgewiesen worden seien. Diese Zahl hatte das Bundesinnenministerium am Montag genannt. Der Erlass an die Bundespolizei war am 19. Juni ergangen.

Die Zahl von zwei Abgewiesenen sei nichts anderes als das Eingeständnis, "dass der Seehofer-Erlass in seiner Beschränkung auf eine eng begrenzte Gruppe illegaler Einwanderer lediglich typische CSU-Alibipolitik ist", erklärte Weidel. Sie forderte, auch alle Migranten abzuweisen, "die ohne gültige Papiere oder über ein sicheres Drittland kommen und deswegen keinen Asylanspruch in Deutschland geltend machen können".

+++ 9.26 Uhr: Dreyer: "Sind nicht die Therapeuten von CDU und CSU" +++

Wegen des Streits über die Asylpolitik sieht die stellvertretende SPD-Chefin Malu Dreyer die Koalition nicht am Ende. Es gehe um einen Machtkampf zwischen CDU und CSU, die sich ohne Rücksicht auf Verluste streiten würden, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin am Dienstag im Südwestrundfunk (SWR). Deshalb sei es richtig, am Abend im Koalitionsausschuss über den Asylstreit zu sprechen, "aber wir sind nicht die Therapeuten von CDU und CSU", fügte Dreyer hinzu.

Zugleich betonte die SPD-Politikerin, es gehe nicht darum, "rote Linien" zu ziehen. "Wir definieren keine roten Linien, aber wir haben eine ganz klare Erwartung, nämlich dass CDU und CSU zurück zur Sachpolitik kommen." Die SPD habe konkrete Lösungsvorschläge gemacht, beispielsweise für schnellere Verfahren von Asylsuchenden. Sie fügte hinzu: "Wir werden es nicht machen, indem wir gegen EU-Recht oder internationales Recht verstoßen".

+++ 9.25 Uhr: Grüne würden Merkel bei Vertrauensfrage nicht unterstützen +++

Die Grünen wollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht stützen, falls sie angesichts des asylpolitischen Unionsstreits im Bundestag die Vertrauensfrage stellt. "Nein, das können wir nicht, bei der Politik, die sie jetzt macht", sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt im ARD-"Morgenmagazin". Es fehle das Vertrauen "in die derzeitige Politik von Angela Merkel, die ja die Abschottung mitmacht". Merkel stimme 62 der noch nicht veröffentlichten 63 Punkte im sogenannten Masterplan Migration von Innenminister Horst Seehofer (CSU) zu.

Die Linksfraktion im Bundestag hatte die Kanzlerin aufgefordert, sich einer Vertrauensabstimmung zu stellen. Auch AfD-Parteichef Jörg Meuthen hatte schon gesagt: "Es ist Zeit für die Kanzlerin, die Vertrauensfrage zu stellen."

Bei einem möglichen Auseinanderbrechen der Bundesregierung sieht Göring-Eckardt derzeit auch keine Grundlage für eine Koalition, in der die Grüne an Stelle der CSU mit CDU und SPD zusammen regieren würden: "Im Moment sieht es ja nicht danach aus, dass die CDU eine eigene Stabilität hätte und dazu in der Lage wäre." Ein Hindernis seien auch CDU-Politiker, die sich teilweise CSU-Positionen in der Asylpolitik annäherten, erklärte Göring-Eckardt.

+++ 8.57 Uhr: Meinungsforscher: CSU schadet sich selbst +++

Die CSU schadet sich nach Ansicht des Meinungsforschers Manfred Güllner durch die Asyldebatte gegenwärtig selbst. Die Strategie des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder "geht nach hinten los", sagte der Chef des Forsa-Instituts den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (u.a. "Hannoversche Allgemeine"; kostenpflichtig). Früher habe die CSU Bayern geeint. "Jetzt hat sie jedoch große Teile ihrer früheren Wähler, nämlich die liberale Mitte, verloren."

Güllner verwies darauf, dass nur 38 Prozent der Bayern zufrieden seien mit der Arbeit von Ministerpräsident Söder. Von einer absoluten Mehrheit wie in früheren Zeiten sei die CSU weit entfernt. Zugleich bewege sich die AfD inzwischen auf Rekordniveau. Der Meinungsforscher führt dies auf die seit Wochen anhaltende Konzentration der CSU auf das Asylthema zurück. "Wenn die Menschen die Wahl haben, entscheiden sie sich für das Original."

+++ 8.45 Uhr: SPD-Generalsekretär Klingbeil: Seehofer wird sich nicht über Merkel hinwegsetzen +++

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil glaubt nicht, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gegen den Willen der Kanzlerin Flüchtlinge an der Grenze zurückweisen wird. "Ich gehe davon aus, dass Herr Seehofer sich nicht über die Richtlinienkompetenz der Kanzlerin hinwegsetzen wird", sagte

Klingbeil im Deutschlandfunk.

Klingbeil kritisierte die CSU scharf: "Ich erlebe auch heute wieder, dass die CSU das Ganze gefährlich populistisch ausschlachtet. Wenn ich sehe, dass die CSU heute im bayerischen Landtag einen Antrag als Dringlichkeitsantrag eingebracht hat, in dem der 'Masterplan' von Horst Seehofer beschlossen und unterstützt werden soll, und niemand in Deutschland außer Herr Seehofer selbst anscheinend diesen 'Masterplan' kennt, dann sieht man, was für ein gefährliches Spiel die CSU gerade hier treibt."

Sollte sich CSU-Chef Seehofer tatsächlich über die Kanzlerin hinwegsetzen, rechnet der SPD-Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider mit seiner Entlassung als Innenminister: "Das liegt auf der Hand", sagte Schneider im ARD-"Morgenmagazin".

+++ 5.30 Uhr: Seehofer gibt sich unnachgiebig +++

Vor dem Treffen der Spitzen von CDU, CSU und SPD am Abend im Kanzleramt hat CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer erneut seine Forderung zur Zurückweisung von Flüchtlingen an der deutschen Grenze bekräftigt. Zwar hoffe er "ehrlich, dass eine europäische Lösung gelingt", allerdings könne man "von der Hoffnung allein nicht leben", sagte Seehofer der "Süddeutschen Zeitung" (kostenpflichtiger Inhalt).

Es wies zudem erneut zurück, dass die CSU Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ein Ultimatum gestellt habe. "Die Kanzlerin hat um 14 Tage Zeit für eine europäische Lösung gebeten, daran halten wir uns", sagte Seehofer.

+++ 4.35 Uhr: Unionsfraktionsvize Nüßlein sieht inhaltliche Einigkeit zwischen CDU und CSU +++

Im Asylstreit zwischen den Unionsparteien kommen von der CSU weitere Signale der Entspannung. "Momentan geht es darum, dass sich die Unionsfraktion nicht auseinanderdividieren lässt", sagte Unionsfraktionsvize Georg Nüßlein (CSU) der "Augsburger Allgemeinen". "Inhaltlich besteht nämlich Einigkeit. Und an Einigkeit ist noch nie eine Gemeinschaft zerbrochen", sagte Nüßlein. Dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in den kommenden Tagen echte Ergebnisse liefern müsse, sei allen in der Union klar. "Jetzt lassen wir die Bundeskanzlerin erst einmal verhandeln", fügte Nüßlein hinzu.

Zuvor hatte bereits CSU-Generalsekretär Markus Blume versöhnlichere Töne angeschlagen. Niemand in der CSU ziehe die Gemeinschaft der Union in Zweifel oder stelle die Regierung in Frage, sagte Blume der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (kostenpflichtiger Inhalt). "Wir sollten in der aufgeregten Debatte wieder zur Normalität zurückkehren", sagte er, betonte aber zugleich, dass seine Partei in der Sache hart bleiben werde.

+++ 2.24 Uhr: CDU-Innenexperte schlägt Kontrollkorridor vor +++

Vor dem Koalitionsausschuss zum Asylkonflikt am Abend bringt der CDU-Innenexperte Armin Schuster einen weiteren Reformvorschlag zur Migrationspolitik in die Debatte ein. Schuster empfahl im Gespräch mit der "Rheinischen Post", Rückführungen von illegal Eingereisten auch 30 Kilometer hinter der Grenze zu ermöglichen. "Für eine erfolgreiche Wende in der Migrationspolitik schlage ich einen Fünf-Punkte-Plan vor, der die

Anforderungen von CDU, CSU und SPD miteinander vereinen kann", sagte der frühere Grenzpolizist der Zeitung.

Schusters Konzept sieht demnach unter anderem vor, an wenigen deutschen Grenzübergängen stationär zu kontrollieren, hauptsächlich aber in einem 30 Kilometer breiten Korridor dahinter nach illegal Eingereisten zu fahnden - und diese dann nach einer Zuständigkeitsprüfung zurückzuführen in jenes Land, wo sie zuerst EU-Boden betreten haben. Bis das zuständige Land ermittelt sei, könnten die Menschen in Ankerzentren untergebracht werden, wie sie Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) vorschweben. Auf diese Weise könne die Bundespolizei nicht nur im Grenzraum zu Österreich verfahren, sondern etwa auch an der Grenze zur Schweiz und Frankreich, erklärte Schuster weiter.

+++ 1.04 Uhr: Ex-Vizekanzler Gabriel warnt vor Folgen eines Koalitionsbruchs +++

Der frühere SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hat vor unkalkulierbaren Folgen für Deutschland und Europa gewarnt, sollte es wegen des Asylstreits zum Koalitionsbruch kommen. "Man fragt sich, sind die völlig wahnsinnig", sagte Gabriel. "Ausgerechnet ich als Sozi sage: Ich kann nur hoffen, dass Angela Merkel Kanzlerin bleibt." Weil sie das deutsche Gewicht in Europa, aber auch das europäische Gewicht für Deutschland spüre. "Das fehlt scheinbar den meisten anderen." Die Spitzen von CDU, CSU und SPD kommen am Abend mitten im erbitterten Asylstreit zu einer Sitzung des Koalitionsausschusses zusammen.

+++ 0.14 Uhr: Machtdemonstration von Armee und Polizei an der österreichischen Grenze +++

Österreich hat den unionsinternen Streit über eine Zurückweisung bestimmter Flüchtlinge durch Deutschland als Grund für eine Grenzübung zur Abwehr von Zuwanderern genannt. Vizekanzler Heinz-Christian Strache von der rechten FPÖ sagte "Bild": "Am Dienstag wird es in Spielfeld eine Großübung von Polizei und Bundesheer geben, bei der auch die neue Polizei-Grenzschutzeinheit Puma vorgestellt wird."

Diese Übung an der Grenze zu Slowenien sei als klares Signal gemeint, dass es einen Kontrollverlust und ein Durchwinken wie auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 nicht mehr geben werde. "Hintergründe sind die Debatte um innereuropäische Grenzschließungen, ausgelöst von Deutschland, sowie aktuelle Entwicklungen auf den Flüchtlingsrouten im Balkanraum", so Strache.