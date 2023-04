Der erste Forschungsreaktor wurde 1957 in München eröffnet, das erste Kernkraftwerk fünf Jahre später im unterfränkischen Kahl – von da an ging es Schlag auf Schlag. In den Sechzigern und Siebzigern verging kaum ein Jahr, in dem in der Bundesrepublik kein Atomkraftwerk in Betrieb genommen. 32 Reaktoren waren es insgesamt, lieferten teils über mehrere Jahrzehnte rund 5600 Milliarden Kilowattstunden Strom für Haushalte und Industrie. Hinzu kamen weitere Forschungsreaktoren und etliche geplante oder gebaute Kraftwerke, die niemals in Betrieb gingen. Auch die frühere DDR baute und plante Atomkraftwerke, doch von den erhofften 20 lieferten nur zwei jemals Energie, dann kam die Wende.

Sechs Jahrzehnte Atomenergie in Deutschland – ein Rückblick in Bildern

Nun, an diesem 15. April 2023, endet die Ära der Kernenergie in Deutschland. Die letzten verbliebenen drei Meiler Emsland, Isar 2 und Neckarwestheim 2 gehen endgültig vom Netz. Über den Atomausstieg wurde lange gestritten, mehrfach wurde er abgeblasen oder vertagt. Wohl kaum ein Thema sorgte für so umfassende gesellschaftliche Diskussionen wie die Atomkraft. Während die einen vor den Gefahren warnten und sich durch die großen Havarien von Harrisburg (1977) Tschernobyl (1986) und Fukushima (2011) bestätigt sahen, beschrieben andere eine sorglose Zukunft mit nahezu unbegrenzt verfügbarer und sauberer Energie.

Der große Störfall blieb in Deutschland glücklicherweise aus, doch die großen Verheißungen des Atomzeitalters auch – vor allem die weiterhin nicht geklärte Endlagerfrage für Zehntausende Tonnen Atommüll wird noch Generationen beschäftigen. Daneben sind die gesamtgesellschaftlichen Kosten bei Atomstrom je Kilowattstunde die höchsten. Die Zukunft gehört den Erneuerbaren.

Blicken Sie mit dem stern noch einmal zurück auf mehr als sechs Jahrzehnte Kernenergie in Deutschland – in Bildern, die mitunter Geschichte schrieben.