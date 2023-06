Jahrzehnte des Terrors Vor 30 Jahren griff die GSG 9 in Bad Kleinen zu – es war der Anfang vom Ende der RAF

Bad Kleinen in Mecklenburg-Vorpommern vor 30 Jahren. Die GSG 9 will Top-Terroristen der RAF festnehmen. Der Einsatz wird zum Desaster – und dennoch zum Anfang vom Ende des linksextremen Terrors der 1970er bis 1990er Jahre. Ein Rückblick in Bildern.