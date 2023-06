Nach einem Eklat rund um seine Verwendung des "N-Wortes" am Rande einer Migrationskonferenz verabschiedete sich Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer in eine Auszeit. Nun ist er wieder da. Foto

Einen Monat lang lässt Tübingens Oberbürgermeister sein Amt ruhen, um den Skandal rund um seine Verwendung des "N-Wortes" für sich aufzuarbeiten. Ab kommender Woche wird Palmer wieder öffentlich auftreten.

Einen Monat nach Beginn seiner Auszeit kehrt Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer am Montag wieder ins Rathaus zurück. "Die Auszeit von Boris Palmer endet mit dem Monat Juni", sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Der erste Tag nach der Auszeit ist demnach der kommende Samstag. Heute nehme Palmer dann auch wieder den regulären Dienstbetrieb im Rathaus auf.

Öffentlich als Oberbürgermeister auftreten wird Palmer aber schon früher. "Einzelne Termine nimmt er bereits ab Freitag, 30. Juni, wieder wahr", sagte die Sprecherin. So wird Palmer etwa am Freitagabend bei der Eröffnung des Tübinger Sommerfestes auf dem Festplatz erwartet - und darf direkt zeigen, wie gut er sich in seiner Auszeit erholt hat: Nach Angaben der Veranstalter werde Palmer den Fassanstich "so routiniert und bravourös wie in den vergangenen Jahren" erledigen, heißt es in der Einladung für das Fest.

Eklat am Rande einer Migrationskonferenz

Der Tübinger Oberbürgermeister hatte sich am 1. Juni in eine vierwöchige Auszeit verabschiedet. Der Grund dafür war ein Eklat rund um Aussagen Palmers am Rande einer Migrationskonferenz Ende April in Frankfurt/Main. Dort hatte er eine Auseinandersetzung mit einer Protestgruppe über seine Verwendung des "N-Wortes". Die Protestierenden konfrontierten ihn mit "Nazis raus"-Rufen.

Daraufhin sagte er: "Das ist nichts anderes als der Judenstern. Und zwar, weil ich ein Wort benutzt habe, an dem ihr alles andere festmacht. Wenn man ein falsches Wort sagt, ist man für euch ein Nazi." Mit dem "N-Wort" wird heute eine früher in Deutschland gebräuchliche rassistische Bezeichnung für Schwarze umschrieben.

Auch Weggefährten hatten Palmer wegen der Wortwahl in Frankfurt am Main scharf kritisiert. Nach der Eskalation war er bei den Grünen ausgetreten. Davor hatte seine Mitgliedschaft in der Partei wegen eines anderen Skandals geruht.

Online schon wieder unterwegs

Auf Facebook meldete sich Palmer bereits am Montag mit einem ersten Post zurück - ganz offenbar gut gelaunt. Auf der Plattform teilte Palmer ein neues Profilbild, das ihn lächelnd mit Vollbart, Sonnenbrille und Hut zeigt. Zu dem Foto schrieb er: "Gute Zeit". Nur wenige Stunden nach Veröffentlichung hatten bereits mehr als 1000 Menschen den Beitrag mit "Gefällt mir" markiert.

Gestern äußerte sich Palmer erstmals zu Details seiner Auszeit: "Ich habe Kraft geschöpft, viele gute Gespräche geführt und die Zeit zum Nachdenken genutzt", sagte Palmer einer Mitteilung der Stadt zufolge. Weitere Details wolle er nicht nennen. "Ein Ergebnis ist auch die Überzeugung, dass es gerade nicht dienlich wäre, dies nun ausführlich in der Öffentlichkeit zu erörtern", sagte Palmer. Wichtig sei nur, dass seine Auszeit Früchte trage. "Und das wird sich am besten an den künftigen Ergebnissen der gemeinsamen Arbeit im Tübinger Rathaus ablesen lassen."

"Anteil an zerstörerischen Verstrickungen aufarbeiten"

Vor dem Beginn der Auszeit hatte er erklärt, den Monat als Aufgabe zu sehen - und auf eine persönliche Erklärung verwiesen, die er Anfang Mai nach dem Eklat veröffentlicht hatte. Darin schrieb Palmer, er werde während der Auszeit "den Versuch machen, meinen Anteil an diesen zunehmend zerstörerischen Verstrickungen aufzuarbeiten".

Da er weiter Angriffen wie jenen in Frankfurt am Main ausgesetzt sein werde, bleibe nichts anderes übrig, als zu versuchen, sich selbst zu ändern. "Solange ich nicht sicher bin, neue Mechanismen der Selbstkontrolle zu beherrschen, die mich vor Wiederholungen sichern, werde ich alle Konfrontationen mit ersichtlichem Eskalationspotenzial durch Abstinenz vermeiden", schrieb Palmer weiter.