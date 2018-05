Mehr als fünf Stunden wurden Bundesinnenminister Horst Seehofer und die Chefin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) Jutta Cordt am Dienstag in Innenausschuss des Bundestages befragt. Die Aufklärung der Affäre um massenhaft zu Unrecht bewilligte Asylanträge zieht sich aber weiter hin. Demnächst soll es eine weitere Sondersitzung des Ausschusses geben. Die Grünen wollen dann auch den vorherigen Innenminister Thomas de Maiziere und die ehemaligen Bamf-Präsidenten Frank-Jürgen Weise und Manfred Schmidt laden. Mitarbeiter der Außenstelle des Bamf in Bremen sollen zwischen 2013 und 2016 unrechtmäßig rund 1200 Asylanträge bewilligt haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die frühere Leiterin und fünf weitere Beschuldigte. Nach der Sitzung am Dienstag versprach Cordt, die Vorfälle gründlich zu klären: "Ich habe zwei Punkte zu berichten, die mir besonders wichtig sind. Der erste Punkt ist der, dass ich selbstverständlich für Aufklärung stehe und bei mir wird nichts vertuscht. Das ist der eine Punkt, den ich ansprechen möchte." Auch Seehofer sagte vollständige Aufklärung und totale Transparenz zu. Zudem müsse es Veränderungen geben: "Gemeinsame Zielsetzung, tun wir doch zuallererst dies was notwendig ist, um Vertrauen in der Bevölkerung herzustellen. Und das stellt man nicht mit schönen Worten her, sondern indem man aufklärt. Anschließend, wenn es notwendig ist aufräumt und das erfüllte was ich für nötig halte, dass wir unsere Asylverfahren und Asyl Organisation wirklich auf den Prüfstand stellen. Nicht jetzt durch Abschaffung des Asylrechts, sondern den Vollzug des Asylrechts sicher zu machen, effizient zu machen und auch schnell zu machen." Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, für den sich AfD und FDP weiter starkmachen, bleibt aber unwahrscheinlich. Ein solches Gremium, für das 25 Prozent der Abgeordneten stimmen müssten, lehnen nicht nur die Linken ab, sondern auch Grüne, SPD und Union zeigen sich skeptisch.