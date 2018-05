Es ist ein heikler Termin für Jutta Cordt. Die Präsidentin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge muss vor dem Innenausschuss des Bundestags Rede und Antwort stehen, zusammen mit Bundesinnenminister Horst Seehofer. In der Affäre um zu Unrecht bewilligte Asylanträge haben die Abgeordneten etliche Fragen gestellt. Insbesondere verlangen die Parlamentarier Aufklärung darüber, wem wann konkrete Informationen zu den Missständen vorlagen und wie darauf reagiert worden ist. Mitarbeiter der Bamf-Außenstelle in Bremen sollen zwischen 2013 und 2016 unrechtmäßig rund 1200 Asylanträge bewilligt haben. Die Missstände rund um das Bamf seien seit vielen Jahren bekannt, sagte die Grünen-Innenpolitikerin Luise Amtsberg und forderte eine schnelle Aufklärung. "Denn jeden Tag, wo wir diskutieren, entscheidet das Bamf weiter über Asylanträge. Deswegen ist jetzt Handlungsdruck geboten und wir kommen dem nach, mit allen parlamentarischen Mitteln, die wir hier zur Verfügung haben." Einen Untersuchungsausschuss, den AfD und FDP fordern, schloss Amtsberg nicht gänzlich aus. Der FDP-Politiker Stephan Thomae sagte, angesichts der Dimension müsse es einen solchen Ausschuss geben. "Ich kann mir persönlich kaum vorstellen, dass all die vielen Fragen, die in den letzten Tagen fast stündlich aufgetaucht sind, in dieser einen Sondersitzung geklärt werden können." Dieser habe Zeit, könne Zeugen laden und Akten einsehen. Der SPD-Innenpolitiker Burkhard Lischka sagte, die Vorgänge in Bremen hätten sich nur zu einem Skandal entwickeln können, weil insbesondere die Bamf-Zentrale in Nürnberg und die Leitung weggeschaut hätten. "Es ist eine Mischung, aus meiner Sicht, aus Schlamperei und Gleichgültigkeit". Cordt, die seit Januar 2017 das Bamf führt, sieht sich dem Verdacht ausgesetzt, zu spät reagiert und frühe Hinweise auf Missstände nicht weiterverfolgt zu haben. Die SPD hält Seehofer mangelnden Aufklärungswillen vor. Als Konsequenz aus der Affäre hat Seehofer verfügt, dass die Bamf-Außenstelle in Bremen vorerst keine Asylentscheide mehr erstellen darf.