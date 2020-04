Sehen Sie im Video: In Bayern soll eine Maskenpflicht für den öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften gelten.









HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Markus Söder (CSU), Ministerpräsident Bayern: "Bayern war und ist vorsichtiger als andere Bundesländer. Ja, wir haben früher gehandelt und gehen auch zeitversetzt in entsprechende Veränderungen ein. Wir erleichtern in Stufen, aber eben nicht zugleich so schnell und überstürzt wie der eine oder andere. Wir kontrollieren die Zahlen. Wir beobachten das Geschehen und reagieren entsprechend. Je nachdem, wie sich die Zahlen und die Situation entwickeln werden. Bis 4. Mai gilt, dass die Ausgangsbeschränkungen verlängert werden. Das heißt, Distanzgebot bleibt. Es gibt keine Lockerung zum Distanzgebot. Bitte keine Gruppenbildung. Es ist weiter gültig. Dies ist die mit Abstand wirksamste Maßnahme. Ausgangsbeschränkung oder Kontaktsperre. Abstand halten ist das Wichtigste. Bei Geschäften und bei Schulen machen wir keinen überstürzten Kaltstart. Dies muss klug vorbereitet sein. Ja, Erleichterungen sind sinnvoll. Auch aus ökonomischer Sicht. Aber wir brauchen Schutz. Wir brauchen jene Konzepte, auch da kommt es darauf an, den Abstand zu sichern. Das heißt: In dieser Woche, die Präsidentin hat es angesprochen, gibt es ein Maskengebot. Und man spürt übrigens schon, wie viele es annehmen. Nicht nur hier im Haus, sondern draußen. Man spürt, es geht, und viele machen`s schon. Also diese Woche geht freiwillig. Aber damit sich alle darauf einstellen können, wird ab nächster Woche, mit dem Zeitpunkt der Öffnung der Geschäfte, mit der Möglichkeit, dass mehr Schule kommt, wir werden da ja gleich drüber reden, wird ja auch im ÖPNV eine andere Situation sein, brauchen wir eine erhöhte Schutzwirkung. Deswegen werden wir ab nächste Woche eine Mund-Nase-Schutzverpflichtung anstellen. Man nennt es im Allgemeinen auch eine Maskenpflicht. Die gilt für den gesamten ÖPNV, für alle Geschäfte, auch die bislang schon offen waren und es nicht hatten."