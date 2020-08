Sehen Sie im Video: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erklärt, warum Gesundheitsministerin Melanie Huml im Amt bleibt.





Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagt zur Panne bei den Coronatests: "Wir waren Vorreiter. Aber natürlich sind Fehler passiert. Diese Fehler sind sehr bedauerlich. Sie sind jetzt, ist das System umgestellt worden, seit dieser Woche. Das heißt, es geht um Fehler der vergangenen Tage. Die müssen jetzt deutlich aufgearbeitet werden. Dazu hat das Landesamt für Gesundheit über Nacht gearbeitet, mit 400 Leuten. Polizei war noch mit dabei, die geholfen hat, um die Zahl dieser positive Fälle, um die es gegangen ist von gestern, hat sich im Vergleich von gestern auf heute noch einmal sehr, sehr verringert. Die Gesundheitsministerin wird es dann in Zahlen sagen, sodass sich die Lage da deutlich verbessert hat. Trotz alledem bleibt das hoch ärgerlich und muss auch verbessert werden. Melanie Huml hat mir den Rücktritt angeboten. Zweimal. Ich habe sie dann vor allem gefragt, ob sie sich weiter zutraut, diese Aufgabe zu erfüllen. Ob sie will und kann. Sie hat in beiden Fällen gesagt: Ja, sie will diese Scharte auswetzen. Und sie will das auch jetzt schaffen. Für mich ist klar, das ist ein Fehler und es ist kein kleiner, sondern auch ein schwerer. Aber wir haben die letzten sechs Monate in Bayern eine Menge als Corona-Team in der Staatsregierung auf den Weg gebracht. Wir haben auch viel geleistet, jeder an seiner Stelle, gerade auch Melanie Huml als Gesundheitsministerin. Ich habe weiter Vertrauen zu ihr und es gehört in diesen Zeiten dazu. Fehler passieren ja, Fehler müssen erkannt werden, sie müssen dann abgestellt werden und sie dürfen sich natürlich nicht wiederholen. Aber es gilt auch zur Führung dazu, dass man in schwierigen Zeiten, auch bei Fehlern, sich unterhakt. Das sind nicht nur einzelne Fehler. Da sind viele dabei. Deswegen ist mir wichtig, dass wir das auch weiter zusammen gestalten und sie auch die nächsten Wochen und Monate ihre Aufgabe mit großem Einsatz versehen kann." O-Ton Melanie Huml (CSU), Gesundheitsministerin Bayern: "Es ist richtig, was der Ministerpräsident gesagt hat, dass ich angeboten habe, auch hier die Konsequenzen zu tragen, genauso wie mein Handeln immer sehr konsequent ist und wir auch hier gestern sofort gehandelt haben. Ich bin sehr dankbar, dass ich auch hier das Vertrauen weiterhin habe."

Mehr