O-Ton: "Wir machen hier nicht 'Bayern first'. Wir sagen nicht 'Die Bayern sind per se schlauer, intelligenter und schöner als andere'. Gut, es gibt gewisse Anhaltspunkte schon. Aber das ist nicht unser Stil, unser Stil ist Folgendes: Wir sagen, wir schaffen Arbeitsplätze in Zukunft für Millionen von Menschen, wir schaffen Hoffnung und Perspektive für Millionen von Familien. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn manche darüber reden, was eigentlich das wichtigste Gut in der Politik ist, dann sag ich ihnen eines: Nicht immer Stilfragen entscheiden, sondern Ergebnisse. Und wirtschaftlich gesehen haben wir für so viele Menschen so vieles geleistet und es war in Bayern kein Zufall, sondern das war von uns geprägt, meine Damen und Herren.... Es kommt darauf an, hinter der Sicherheitspolitik zu stehen, den Beamtinnen und Beamten den Rücken freizuhalten. Schauen Sie mal: Chemnitz wäre in Bayern wohl nicht passiert, das G20-Chaos in Hamburg wär in Bayern nicht passiert, Kölner Silvesternächte wären in Bayern nicht passiert... Weil normalerweise ist die Zahl von Arbeitslosen, die Zahl von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen, Horst, der eigentliche Gradmesser für den Erfolg einer Regierung. Gerhard Schröder musste aufhören, weil Deutschland fünf Millionen Arbeitslose hatte. Dieser Tage fallen wir voraussichtlich, Alexander Dobrindt, unter zwei Millionen in Deutschland. Ich denke mir dann immer, über was diskutieren wir täglich in den deutschen Medien, in der Politik an Problemen. Andere hätten gern die Probleme, die Deutschland hat, liebe Freunde, andere hätten die gern."