In Bayern und Hessen laufen die Landtagswahlen. Die Abstimmungen gelten auch bundespolitisch als wichtiger Stimmungstest. Die Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet. Verfolgen Sie die Ereignisse des Wahltages im stern-Liveblog.

In Bayern und Hessen haben am Morgen die Landtagswahlen begonnen. In Bayern lag die CSU von Ministerpräsident Markus Söder bis zuletzt in allen Umfragen unangefochten vorne, kam aber mit 36 bis 37 Prozent nicht über ihr schon historisch schlechtes Wahlergebnis von 2018 (37,2 Prozent) hinaus. Die Christsozialen wollen ihre seit 2018 bestehende Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen, die nach der Flugblattaffäre um ihren Chef Hubert Aiwanger zugelegt hatten.

Mit Spannung wird nicht nur erwartet, wie stark CSU und Freie Wähler am Ende abschneiden, sondern auch, wer hinter der CSU Platz zwei belegt: die Grünen, die Freien Wähler oder vielleicht die AfD. Die SPD war in Umfragen zuletzt nicht über neun Prozent hinausgekommen. Die FDP muss demnach zittern, ob sie die Fünf-Prozent-Marke schafft.

In Hessen regiert seit 2014 ein Bündnis aus CDU und Grünen. Eine Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition scheint nach den jüngsten Umfragen möglich, doch auch eine Koalition aus CDU und SPD ist rechnerisch und politisch denkbar.

Die CDU mit Ministerpräsident Boris Rhein lag in den Umfragen zuletzt klar vor der SPD und deren Spitzenkandidatin, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, sowie den Grünen. Diese waren mit Tarek Al-Wazir erstmals mit einem eigenen Ministerpräsidenten-Kandidaten angetreten. Auch die AfD hat Chancen, zweitstärkste Kraft zu werden. Mit ihr will aber keine andere Partei ein Bündnis bilden. Knapp mit dem Einzug in den Landtag könnte es für FDP, Linke und Freie Wähler werden.

Alles Wichtige rund um die Wahlen in Bayern und Hessen im stern-Liveblog:

Die Landtagswahlen in Bayern und Hessen Marc Drewello Hessen ist seit fast zehn Jahren schwarz-grün. Bleibt das so? Ein genauerer Blick auf das Bundesland: Bleibt alles beim Alten? CDU geht als Favorit in Hessen-Wahl Schon seit fast zehn Jahren sitzen in Hessen CDU und Grüne zusammen auf der Regierungsbank – ändert sich das nach der Landtagswahl am 8. Oktober? Marc Drewello Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sein Kreuz schon gemacht. Gemeinsam mit Gattin Karin Baumüller-Söder wirft er in seinem Wahlkreis in Nürnberg seinen Stimmzettel in die Urne. "Wir wollen ein stabiles und starkes Bayern. Aber jetzt warten wir ab, was die Menschen heute entscheiden in Bayern", sagt Söder anschließend. Marc Drewello Die Wahlurnen in Bayern und Hessen öffnen. Im von der Bevölkerungszahl her zweitgrößten deutschen Bundesland Bayern sind rund 9,4 Millionen Menschen bis 18 Uhr aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Unter ihnen sind rund 554.000 Erstwähler. In Hessen können knapp 4,3 Millionen Wahlberechtigte über die Zusammensetzung des Landesparlaments bestimmen.



