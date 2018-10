HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON MARKUS SÖDER, MINISTERPRÄSIDENT VON BAYERN: "Das wichtigste Ziel ist für mich eine seriöse und stabile Regierungsbildung zu machen, seriös und stabil. Das heißt nicht, ob eine Partei mehr Abgeordneten hat. Stabilität ergibt sich aus dem inneren Geist heraus. Man sieht ja an Berlin, dass eine Regierung, die zwar formal eine große Mehrheit verfügt, wenn der innerlich gemeinsame Geist noch nicht so ausgeprägt ist, dann ist selbst eine große Mehrheit der Parlamentarier trägt nicht so leicht. Deswegen ist es wichtig, dass der gemeinsame Geist erkennbar ist. Da haben sich die Freien Wähler gestern, auch was Inhalte betrifft, habe sich in sehr vielen Punkten, die gemeinsam sich darstellen lassen. Und die Grünen sind innerlich weit entfernt. Ich habe gestern auch zu keinem Zeitpunkt erkennen können, dass die Grünen von ihrem Programm, das ja nun ziemlich total entfernt ist von dem, was die CSU will und auch einen Großteil unserer bürgerlichen Wähler, dass sie da was ändern."