Ein Absturz auf zehn bis zwölf Prozent - Umfragen zeichnen ein düsteres Bild des SPD-Wahlergebnisses in Bayern. Spitzenkandidatin Natascha Kohnen zeigte sich am Sonntagmittag in München gelassen. "Man ist schon gespannt, wie geht es jetzt wirklich aus, weil halt diese Wahl so unglaublich offen ist. Wir haben bis gestern Abend noch Wahlkampf gemacht und immer noch bis in den späten Abend hinein beim Taxi-Fahrer dann zuletzt, der gesagt hat: Ich weiß noch gar nicht, was ich mache. Und jetzt bin ich wirklich gespannt wie es läuft. Und ich hoffe natürlich, dass wir einen guten Sprung machen." Der CSU wird zwar ebenfalls ein Absturz vorhergesagt, dennoch könnte die Partei die stärkste Kraft im Bundesland bleiben. Inhaltlich nahe stehen der CSU die Freien Wähler. Mit erwarteten zehn bis elf Prozent reicht es aber möglicherweise nicht für eine Zweier-Koalition mit der CSU. Freie-Wähler-Spitzenkandidat Hubert Aiwanger gab seine Stimme in Inkofen nordöstlich von München ab. Er sieht seine Partei gut aufgestellt. "Weil wir einfach die Themen der Bürger kennen, weil wir im ländlichen Raum zu Hause sind, weil wir viele Bürgermeister haben, weil wir Landräte haben, weil wir vom Thema der Bildungspolitik bis zur Landwirtschaft bis zur inneren Sicherheit bis zum Mittelstand die Themen kennen." Wahlgänger in Germerswang im Landkreis Fürstenfeldbruck schätzen die politische Lage in Bayern am Montag so ein: "Ich finde, die CSU hat in der Vergangenheit hier in Bayern ziemlich viel richtig gemacht. Es geht uns zeimlich gut, gerade hier in der Region auch. Aber mir missfällt dieser Streit mit Söder und Berlin. Ich denke, das hat viel Vertrauen verspielt, auch bei mir : Es hat sicherlich auch für mich einen Einfluss gehabt, auch bei mir. " "Die CSU war jetzt sehr lange an der Macht, und es ist vielleicht mal schön, auch andere Parteien im Landtag zu haben. Je nachdem, wie die CSU sich in der Wahlperiode jetzt anstellt, werden wir dann schon sehen, ob sie wieder steigt oder weiter fällt." Die AfD dürfte mit zehn bis 14 Prozent erstmals in den Landtag einziehen. Eine Koalition mit ihr hat die CSU ausgeschlossen. Der SPD droht ein Absturz auf zehn bis zwölf Prozent. Ungewiss ist, ob FDP und Linke die Fünf-Prozent-Hürde überwinden. Wahlforscher räumen sieben Parteien Chancen auf den Einzug in den Landtag ein, verweisen aber auf die begrenzte Aussagekraft von Umfragen. Denn rund die Hälfte aller Befragten will sich erst im letzten Moment entscheiden.