Hoffen auf den Amtserhalt. Der amtierende bayerische Ministerpräsident Markus Söder, Spitzenkandidat seiner CSU, hat sich nach der Abgabe seiner Stimme in Nürnberg abwartend gezeigt. Eine besondere Wahl sei es aber schon, so Söder. "Normalerweise gehe ich hier wählen, da ist keiner dabei. Also, die Tatsache, dass Sie alle da sind, könnte ein Umstand sein, dass es ein besonderer Tag ist." "Wie groß ist die Anspannung jetzt im Moment?" "Gar nicht. Wie haben alles gemacht, wie haben gekämpft, die Partei hat toll gearbeitet, schauen wir mal, was dabei rauskommt, das entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Mein Part ist jetzt erstmal erledigt." Umfragen geben der CSU wenig Grund zur Hoffnung. Der CDU-Schwesterpartei wurde von Demoskopen ein historisch schlechtes Abschneiden vorausgesagt, mit 33 bis 35 Prozent, das wäre das schlechteste Ergebnis seit mehr als 60 Jahren. Die Partei regiert Bayern seit einem halben Jahrhundert fast ununterbrochen allein. Grund zur Hoffnung hingegen haben die Grünen, mit Umfragewerten von 18 bis 19 Prozent, sie könnten somit zur zweitstärksten Kraft in Bayern aufsteigen. Eine rechnerisch denkbare Koalition mit der CSU würde aber auf große inhaltliche Differenzen stoßen. Spitzenkandidatin Katharina Schulze trat in der Landeshauptstadt München an die Urne. "Ja also, eine leichte Anspannung ist schon da, weil, ehrlich gesagt, als Wahlkämpferin und als Wahlkämpfer arbeitet man ja wochen- und monatelang auf diesen Tag hin. Und darum mag ich diesen Wahlsonntag auch immer total gerne, weil man kann einfach nichts mehr tun. Man kann ausschlafen, viel essen und dann beginnt so langsam die Nervosität zu steigen, weil dann sozusagen die Demokratie spricht." In Bayern sind knapp 9,5 Millionen Bürger bis 18 Uhr zur Stimmabgabe aufgerufen.