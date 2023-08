In der Eifelstadt Daun wollte AfD-Politikerin Beatrix von Storch eine Rede halten. Dort jedoch wurde sie Opfer einer extrem unangenehmen Attacke.

Die AfD-Politikerin Beatrix von Storch ist bei einem Auftritt in Rheinland-Pfalz mit Fäkalien beschmiert worden. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Freitagabend in der kleinen Kurstadt Daun in der Vulkaneifel.

Von Storch sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Täter habe sie direkt an der Bühne im Veranstaltungssaal um ein gemeinsames Foto gebeten. Dies sei nichts ungewöhnliches gewesen, und sie sei dazu auch immer grundsätzlich bereit. Der Mann habe sie jedoch daraufhin plötzlich mit den Exkrementen beschmiert. "Das war wirklich ekelhaft", sagte von Storch.

AfD-Politikerin mit Fäkalien beschmiert

Vor der Veranstaltungshalle wurde der Mann anschließend sofort von der Polizei überwältigt. Die Festnahme wurde von Kameraleuten des SWR gefilmt und ist in einem Fernsehbeitrag zu sehen. Gegen ihn läuft laut Polizei nun ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung. Von Storch sagte, sie habe Anzeige gegen den Täter erstattet.

Vor der Halle gab es darüber hinaus eine Demonstration gegen die AfD-Veranstaltung mit etwa 100 Teilnehmern, wie der Polizeisprecher sagte. Diese sei völlig friedlich verlaufen. Ob der Angreifer ein Teilnehmer der Demonstration war, ist nicht bekannt.

Chronik Von Euro-Gegnern zum Fall für den Verfassungsschutz: Wie die AfD seit Jahren immer radikaler wird 1 von 24 Zurück Weiter 1 von 24 Zurück Weiter 14. April 2013: Gründungsparteitag der AfD Am 6. Februar 2013 wird die AfD im hessischen Oberursel aus Protest gegen die Euro-Rettungspolitik der Europäischen Union gegründet. Ihr Gründungsparteitag findet gut zwei Monate später in Berlin statt, im Hotel Intercontinental. Mehr

Es ist vermutlich der unangenehmste, aber nicht der erste derartige Angriff auf die 52-Jährige: Im Februar 2016 hatte ein als Clown verkleideter Mann von Storch bei einer Parteisitzung mit einer Torte beworfen. Er hatte dabei "Happy Birthday" gesungen, während ein Kompagnon die Aktion filmte.

Quellen: DPA, SWR, "Bild"