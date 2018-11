Aufbauarbeiten für den diesjährigen Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz. Zwei Jahre nach dem Attentat, bei dem zwölf Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt wurden, testen die Berliner Behörden neue Sicherheitsmaßnahmen. Am Donnerstag rollen Autos langsam an den vielen Pollern und den mit Sand befüllten Gitterkörben vorbei. Dass es in diesem Jahr dennoch ein ganz normales Weihnachtsmarktgeschehen gebe, bezweifelt Schausteller Peter Müller nicht: "Ja auf jeden Fall, also schon im letzten Jahr war es so, dass dieses Gefühl 'nun gerade recht' oder 'wir lassen uns den Weihnachtsmarkt oder unser Leben nicht verändern oder verbieten' sich durchgezogen hat. Und schon der Weihnachtsmarkt im letzten Jahr war eigentlich wie jeder andere auch." Im letzten Jahr hatten die Geschäfte am 19. Dezember geschlossen. Dieses Jahr wird der Betrieb nach Informationen des Betreibers aber ganz normal ablaufen. Ein Gedenkgottesdienst soll an die Opfer und Hinterbliebenden erinnern. Der Schausteller fühlt sich sicher: "Ja, also auf jeden Fall, die Stadt Berlin hat ja große Sicherheitsmaßnahmen in die Wege geleitet, hat den Markt geschützt, hat ihn ringsherum organisiert, abgeschirmt. Und das Sicherheitsgefühl ist natürlich jetzt hier riesig, man fühlt sich wie in Abrahams Schoß." Der Breitscheidplatz sei laut Polizei der einzige Platz, an dem getestet wird, mit welchen technischen Sperrmitteln man in Zukunft öffentliche Räume sichermachen könne. Bei den anderen Weihnachtsmärkten Berlins gelten andere Sicherheitsbestimmungen, so die Polizei. Der Markt an der Gedächtniskirche öffnet am 26. November und geht bis zum 6. Januar 2019.