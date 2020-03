Im Berliner Regierungsviertel haben am Dienstag mehrere Tausende Menschen für offene EU-Grenzen demonstriert. Die Organisation „Seebrücke" hatte zu der Aktion aufgerufen, um gegen die Abschottungspolitik der EU zu protestieren. Seit Tagen gehen Sicherheitskräfte an der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei immer wieder teilweise massiv gegen Migranten und Flüchtlinge vor. Die Türkei hatte am Freitag ihre Grenzen geöffnet. Seitdem versuchen Tausende nach Europa zu gelangen. Auch in Hamburg und anderen Städten in Deutschland gab es Demonstrationen für offene Grenzen. Bundesinnenminister Horst Seehofer forderte unterdessen angesichts eines zu erwarteten Flüchtlingsandrangs aus Syrien eine engere Zusammenarbeit mit der Türkei: "Wir haben darüber gesprochen, dass zuallererst das Abkommen zwischen Europa und der Türkei wieder mit Leben erfüllt werden muss und stabilisiert werden muss. Die Türkei hat Millionen von Flüchtlingen auf ihrem Gebiet. Und deshalb ist es auch in unserem Interesse, dass dieser Pakt zwischen der Türkei und der EU funktioniert." Seehofer sprach sich zudem für einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen aus. Nur so habe eine europäische Asylpolitik eine Zukunft.