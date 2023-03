von Florian Schillat Die Zeichen stehen auf Schwarz-Rot: Die SPD in Berlin führt Koalitionsverhandlungen mit der CDU – und würde damit freiwillig das Rote Rathaus räumen. Was will Franziska Giffey in einer GroKo?

Die einen sagen so, die anderen so. Franziska Giffey sagt: "Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieser Weg richtig ist." Es wirkt wie eine kleine Sensation, die sich dieser Tage in der Bundeshauptstadt abspielt, mitunter wie ein politischer Stunt. Giffey möchte lieber Juniorpartnerin unter der CDU sein als Regierende Bürgermeisterin mit Rot-Grün-Rot und das buchstäblich Rote Rathaus an die Christdemokraten abgeben. "Ich mache das für Berlin und ich mache das für die SPD", sagt sie. Nun, ganz so selbstlos dürfte der Schritt freilich nicht sein. Aber eins nach dem anderen.