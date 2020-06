Sehen Sie im Video: Hunderte bei "Black Lives Matter"-Demo in Berlin – Polizei lobt vorbildliches Verhalten.





Hunderte Menschen haben am Samstag in Berlin gegen Rassenungerechtigkeit protestiert. Unter Einhaltung von Abstand- und Hygieneregeln hatten sich die Demonstranten auf Hunderten Metern zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule postiert. Die Demonstration fand zu Ehren von George Floyd statt, der am 25. Mai in Minneapolis von einem Polizisten getötet wurde. Sein Tod löste eine Welle von Protesten in den Vereinigten Staaten und darüber hinaus aus. "Jeden Tag sehen sich people of colour in ganz Europa mit rassistisch motivierten Verbrechen und Gewalt konfrontiert. Sie werden nicht willkürlich von den Tätern ins Visier genommen, sondern einfach aufgrund dessen, wer sie sind oder wer sie zu sein scheinen. Diese Realität wird oft geleugnet oder unterschätzt. Deshalb sind wir heute hier - für Berlin, für Deutschland und um der Welt zu zeigen, wie frustriert wir sind." Bereits Anfang Juni waren in Berlin 15.000 Menschen gegen Rassismus auch in Deutschland auf die Straße gegangen Die Berliner Polizei lobte nach Beendigung der Demonstration die vorbildliche Umsetzung des Hygienekonzeptes. 750 Beamte waren bei verschiedenen Versammlungen in Berlin im Einsatz.