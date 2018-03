Angela Merkel hatte nach ihrer Wiederwahl als Bundeskanzlerin am Mittwoch das Reichstagsgebäude in Berlin gerade verlassen, um im Schloss Bellevue die Ernennungsurkunde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu bekommen, als es zu einem Zwischenfall kam. Ein laut schreiender Mann, der Merkels Namen rief, wurde von der Polizei festgenommen. Während die Kanzlerin in den Wagen stieg, stellten Sicherheitskräfte den Mann ruhig, in dem sie ihn auf den Boden drückten. Der Mann wurde später abgeführt. Hintergründe des Zwischenfalls wurden zunächst nicht bekannt.