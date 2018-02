Es war ein handfester Beginn des möglicherweise letzten Verhandlungstages der Parteien auf dem Weg zu einer neuen Großen Koalition. Erneut hatten am Sonntagmorgen Greenpeace-Mitglieder Position bezogen, diesmal direkt vor dem Eingang der SPD-Zentrale Willy-Brandt-Haus. Ihre Botschaft an Kanzlerin Merkel: Klimaziele jetzt umsetzen. Am Samstagabend hatte es einen eher optimistischer Ausklang der Verhandlungen im Konrad-Adenauer-Haus gegeben - hatte man in den vorangegangenen Stunden doch einige strittige Punkte befrieden können. "Der Koalitionsvertrag nimmt langsam Gestalt an", hieß es dann am Abend in einem gemeinsamen Statement von CDU, CSU und SPD. Zuvor waren weitere Einigungen in den Bereichen Umwelt, Energie und Landwirtschaft verkündet worden. Strittig sind nach Angaben mehrere Politiker die Bereiche Wohnen/Miete, Gesundheit, Arbeitsrecht und Finanzen. Nach Informationen aus Verhandlungskreisen wird bereits an einer Präambel des möglichen Koalitionsvertrages gearbeitet, die einen Aufbruch sowohl für Deutschland als auch für Europa betonen soll.