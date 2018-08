Einige hundert Demonstranten aus dem rechten Spektrum haben am Samstag in Berlin unter dem Motto "Mord verjährt nicht" des 31. Todestages von Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß gedacht. Zahlreiche Gegendemonstranten stellten sich dem Aufmarsch entgegen. Nach Angaben der Polizei kam es zu einigen Rangeleien und mehreren Festnahmen. In Berlin-Spandau befand sich das Gefängnis, in dem sich der verurteilte Kriegsverbrecher Heß am 17. August 1987 selbst tötete.