von Nico Fried Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj trifft in Berlin Bundespräsident und Bundeskanzler. Aus dem angespannten deutsch-ukrainischen Verhältnis scheint nach der Lieferung von Geld und Waffen fast eine Freundschaft geworden zu sein. Trotzdem hat ein Bundesminister auf eine Frage eine klare Antwort: Kopfschütteln.

Es ist 11:43 Uhr am Sonntagvormittag in Berlin. Man muss sich vielleicht einen Moment Zeit nehmen, um diesen besonderen Moment zu würdigen: 444 Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, dessen Ziel nicht nur deren Eroberung, sondern wohl auch die Beseitigung des Präsidenten in Kiew war, steht Wolodymyr Selenskyi unbeschadet im Foyer des Kanzleramtes. Der ukrainische Präsident dankt den Deutschen "für Eure Hilfe, für jedes gerettete Menschenleben". Man muss vorsichtig sein mit diesem Begriff, aber selbst wenn es kein historischer Moment sein sollte, so ist es mindestens ein sehr berührender.

Der Besuch ist "ein starkes Signal", sagt Olaf Scholz

Es sei "ein starkes Signal, Dich in Berlin begrüßen zu dürfen", sagt Olaf Scholz. Man habe viele Male miteinander telefoniert, er sei auch in der Ukraine gewesen, aber dies sei nun das erste Treffen in Berlin. "Ich freue mich sehr, trotz der widrigen Umstände." Später wird der Kanzler, dem lange zu viel Zögerlichkeit in der Unterstützung der Ukraine vorgeworfen wurde, von seiner "engen Freundschaft" mit Selenskyi sprechen. Und Selenskyi wird sagen: "Durch Deine Führungskraft, Olaf, ist die Chance gegeben, die Welt sicherer zu machen." Was nicht heißt, dass es da gar keine Meinungsverschiedenheiten mehr gibt, wie sich noch zeigen wird.

Selenskyi in Berlin. Bis zuletzt konnte man nicht sicher sein, dass dieser Besuch überhaupt stattfinden würde, nachdem die Planungen frühzeitig aus der Berliner Polizei ausgeplaudert worden waren. Am Samstagvormittag dann gab das Verteidigungsministerium in Berlin die Lieferung eines umfangreichen Waffenpakets bekannt, Panzer, Luftabwehrraketen, Munition, Gesamtwert 2,7 Milliarden Euro. Da konnte man schon ahnen, dass diese Mitteilung quasi den politischen roten Teppich bilden würde, auf dem Selenskyi sich in Berlin bewegen würde.

Ein deutsche Maschine mit Kampfjet-Eskorte holt den Präsidenten ab

Um 14:44 Uhr am Samstag kam dann die Bestätigung: Selenskyi wird von Rom nach Berlin fliegen. Ein Airbus A319 der Flugbereitschaft der Luftwaffe, mit dem sonst Kanzler oder Bundesminister durch die Welt reisen, holte den Präsidenten in Italien ab. Zwei Eurofighter vom Stützpunkt Lechfeld in Bayern kamen der Maschine an der Grenze entgegen und eskortierten sie bis in die deutsche Hauptstadt, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. Die Sicherheit des Gastes hatte von Beginn an höchste Priorität. Die Luftwaffe veröffentlichte zwei Fotos – eines aus dem Fenster der Präsidentenmaschine mit Blick auf einen der begleitenden Kampfjets, das andere in entgegengesetzter Perspektive. Um kurz nach Mitternacht twitterte Selenskyi selbst: "Bereits in Berlin."

Der Präsident übernachtete im Marriott Hotel am Potsdamer Platz. Mitten in der Stadt, noch so ein Signal. Ursprünglich war das Gästehaus der Bundesregierung in Meseberg als Quartier erwogen, dann aber verworfen worden. Lieber jede Menge Absperrungen in der Innenstadt, dafür kurze Wege, mag eine der Überlegungen gewesen sein. Und tatsächlich hätte Selenskyi am nächsten Morgen zu Fuß durch den Tiergarten zum Schloss Bellevue gehen können, wenn nicht Krieg herrschte in seinem Land und er auch nicht dem geringsten Risiko ausgesetzt werden sollte.

Erleichterung beim Bundespräsidenten: Der Kollege aus Kiew bedankt sich höflich

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfing den Gast, mit dem ihn eine wechselvolle Beziehung verbindet. Der frühere Außenminister Steinmeier stand in der Ukraine wegen seiner russlandfreundlichen Politik in der Kritik. Steinmeier räumte Fehler ein, trotzdem kam ein ursprünglich geplanter Besuch in der Ukraine zunächst nicht zustande. Die Ausladung wurde in Berlin als Affront gewertet. Anfang Mai 2022 telefonierten die beiden Präsidenten miteinander. Ein zweiter Anlauf für einen Besuch im Oktober 2022 scheiterte zunächst an Sicherheitsbedenken, wenige Tage später klappte es dann doch.

Und am Sonntagmorgen stand Selenskyi dann mit Steinmeier vor der Treppe von Schloss Bellevue in Berlin. Der Bundespräsident im dunklen Anzug, der ukrainische in grüner Militärhose und schwarzem Pulli, auf dem United24 zu lesen stand, der Titel einer von Selenskyi ins Leben gerufenen Spendenaktion. Ins Gästebuch schrieb Selenskyi nicht nur den Dank an die Deutschen, sondern auch warme Worte für Steinmeier: "Vielen Dank, Herr Bundespräsident, für Ihre persönliche Unterstützung der Ukraine und Gastfreundschaft." Steinmeier wird es mit Erleichterung zur Kenntnis genommen haben.

"Vielen Dank, Herr Bundespräsident, für Ihre persönliche Unterstützung der Ukraine und Gastfreundschaft", schrieb Selenskyj ins Gästebuch im Schloss Bellevue © Bernd von Jutrczenka / DPA

Deutschland soll die USA bei Waffenlieferungen überholen – nur ein Witz?

Nun also Kanzleramt. Zunächst noch ein paar Freundlichkeiten. Scholz spricht von den ukrainischen Flüchtlingen in Deutschland. "Die enge Verbindung wird die Beziehungen unserer beiden Länder auf Jahrzehnte hinaus prägen", sagt der Kanzler. "Wir rücken noch enger zusammen." Dann zählt er die militärische Hilfe auf. "Und wir lassen in unserer Unterstützung nicht nach." Selenskyi bedankt sich und spricht von einem starken Paket.

"Die Hilfe Deutschlands, das ist Schutz des Lebens, der Menschen, die dort leben und das verteidigen, was sie haben", so der Präsident. Der Umfang der deutschen Hilfe sei der zweitgrößte nach den Hilfen der USA. "Das ist sehr, sehr viel." Später wird er noch sagen, man arbeite dran. Deutschland auf Platz eins zu heben. Da lacht Olaf Scholz ein bisschen gequält, angesichts der Dimensionen, die das bedeuten würde.

Kampfjets könnten dabei helfen. Die Frage nach Eurofightern oder Tornados kommt als erste, als die Journalisten das Wort haben. Hinter dem Pulk der Medienvertreter stehen Außenministerin Annalena Baerbock, Finanzminister Christian Lindner und Verteidigungsminister Boris Pistorius. Als er die Frage hört, schüttelt Pistorius nur genervt den Kopf. Mehrmals.

Selenskyj: "Ich dringe nirgends ein, ich komme immer offiziell."

Aber so leicht kommt die Bundesregierung da nicht raus. Er arbeite an einer Kampfjet-Koalition, sagt Selenskyi. "Ich werde auch Deutschland bitten, uns zu unterstützen." Dass er damit durchkommt, ist unwahrscheinlich. Der Kanzler sagt, man konzentriere sich auf die Systeme, die man bisher für die Flugabwehr geliefert habe. Aber zumindest kann Scholz nun nicht mehr sagen, dass die Frage sich nicht stelle. Selenskyi persönlich hat sie gestellt.

Freundliches Händeschütteln zwischen Selenskyj und Scholz nach der Pressekonferenz © Christoph Soeder / DPA

Ob er auch auf russisches Territorium eindringen werde, wird Selenskyi gefragt, worauf er antwortet: "Wo ich hinkomme, komme ich offiziell hin und ich dringe nirgends ein." Die Frage, wie sich das mit der von Russland annektierte Krim verhielte, bleibt offen. Nicht aber die, ob die militärische Unterstützung für die Ukraine nun insgesamt für eine Gegenoffensive reichen werde. "Noch einige Besuche, dann ist es ausreichend", antwortet Selenskyi, der von Deutschland aus noch nach Paris und London reisen wird.

"Viel Erfolg", sagt der Kanzler.