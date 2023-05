von Nico Fried Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj trifft in Berlin Bundespräsident und Bundeskanzler. Aus dem angespannten deutsch-ukrainischen Verhältnis scheint nach der Lieferung von Geld und Waffen fast eine Freundschaft geworden zu sein. Trotzdem hat ein Bundesminister auf eine Frage eine klare Antwort: Kopfschütteln.

Es ist 11:43 Uhr am Sonntagvormittag in Berlin. Man muss sich vielleicht einen Moment Zeit nehmen, um diesen besonderen Moment zu würdigen: 444 Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, dessen Ziel nicht nur deren Eroberung, sondern wohl auch die Beseitigung des Präsidenten in Kiew war, steht Wolodymyr Selenskyi unbeschadet im Foyer des Kanzleramtes. Der ukrainische Präsident dankt den Deutschen "für Eure Hilfe, für jedes gerettete Menschenleben". Man muss vorsichtig sein mit diesem Begriff, aber selbst wenn es kein historischer Moment sein sollte, so ist es mindestens ein sehr berührender.